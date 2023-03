Guerra en Ucrania

La portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, Maria Zajarova, ha asegurado en Telegram que lo que el periodista estaba haciendo en Yekaterimburgo "no tiene que ver con el periodismo" y que no es el primer occidental arrestado "con las manos en la masa".

La ONG Reporteros Sin Fronteras ha condenado la detención y se ha declarado "alarmada" por lo que parece "una represalia". "¡Los periodistas no deben ser un objetivo!", ha manifestado.

“��Arrested in #Russia����, the American���� reporter Evan Gershkovich is accused of spying by the FSB. The @WSJ ’s correspondent was investigating on the military company Wagner. RSF is alarmed by what looks like retaliation: journalists must not be targeted! pic.twitter.com/urmGFNEdNz“