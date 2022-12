Rusia y EEUU han realizado el intercambio de la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner por el traficante de armas ruso Víctor But, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia.

"El 8 de diciembre de 2022 en el aeropuerto de Abu Dhabi se completó con éxito el intercambio del ciudadano ruso Víktor But por la ciudadana estadounidense Brittney Griner, quienes cumplían condenas en instituciones penitenciarias de EEUU y Rusia, respectivamente", señaló la diplomacia rusa en un comunicado.

Griner fue condenada en agosto pasado a 9 años de cárcel en Rusia por cargos de posesión y contrabando de drogas, mientras que But, conocido como el "mercader de la muerte", cumplía una condena de 25 años de cárcel en EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado en Twitter que ha hablado con Griner y está a salvo "en un avión camino a casa".

“Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT“