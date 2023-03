La Unión Europea (UE) ha condenado este jueves la detención del periodista estadounidense Evan Gershkovich en Rusia y criticó el "desprecio sistemático" de ese país a los medios de comunicación. "La UE condena la detención de Evan Gershkovich, periodista y ciudadano estadounidense, en Rusia", ha indicado el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a través de un mensaje en su perfil oficial de Twitter. El jefe de la diplomacia comunitaria ha recalcado que "los periodistas deben poder ejercer libremente su profesión y merecen protección”. "Las autoridades rusas demuestran una vez más su desprecio sistemático por la libertad de los medios de comunicación", ha concluido el político español.

“The EU condemns the detention of @evangershkovich, a journalist and U.S. citizen, in Russia.



Journalists must be allowed to exercise their profession freely and deserve protection.



The Russian authorities demonstrate yet again their systematic disregard for media freedom.“