La visita de tres días del presidente chino, Xi Jinping, a Moscú, y sus negociaciones con Vladímir Putin no han supuesto ninguna novedad para la guerra de Ucrania, pese a las expectativas que se habían creado.

Para Xi, ha sido la escenificación de su peso internacional, presentándose como un posible mediador, además de profundizar las relaciones mutuas. Putin ha podido demostrar que no está solo ni aislado, sino que tiene el apoyo de una gran potencia que está de acuerdo en que el mundo debe ser multipolar.

Los expertos consultados por RTVE destacan que, si acaso, ha sido un pequeño paso en un esfuerzo diplomático de largo alcance, y que hay que mirar a la profundización de la asociación estratégica chino-rusa en otros ámbitos.

Sin novedades respecto a Ucrania

Putin dijo que algunos de los 12 puntos de la propuesta de China para Ucrania podían servir "de base" para una solución pacífica. Pero eso no compromete a nada al presidente ruso. La situación en Ucrania a día de hoy sigue siendo la de hace una semana: combates en torno a Bajmut, bombardeos y una posible ofensiva en ciernes.

Uno de los puntos de la postura china es el respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial de los estados, y no parece que Rusia tenga la intención de respetar de repente la soberanía y la integridad de Ucrania.

"No tenemos noticia de que se haya profundizado en esa propuesta de paz, el tema sigue encallado en la integridad territorial", confirma María José Pérez del Pozo, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense (UCM), y experta en las relaciones exteriores de Rusia.

Pérez del Pozo destaca que la propuesta de los 12 puntos "es un plan a largo plazo, necesita un gran despliegue diplomático por parte de China, porque no hay una hoja de ruta ahí, y necesita ser escuchado no solo por parte de Rusia o Ucrania, sino de todo Occidente".

La profesora de la Complutense destaca, en cambio, el respaldo que la visita del líder de la segunda potencia mundial significa para Putin, justo cuando la Corte Penal Internacional ha abierto una causa en su contra por posibles crímenes de guerra. "Es un respaldo simbólico, a la vez que dicen al mundo que ellos están en otra onda, que hay determinadas normas de derecho internacional que no van con ellos".

"Ucrania para nosotros era una cuestión fundamental, pero para ellos no lo era, hay una diferencia de enfoque", puntualiza Xulio Ríos, asesor emérito y fundador del Observatorio de la Política China.

Pekín presentó la visita como un intercambio diplomático normal, pero aun así Ríos cree que la cumbre ha sido "un pequeño paso" en el recorrido de la iniciativa china.

"No sabemos a estas alturas si efectivamente Xi va a tener conversación con Zelenski, que sería muy importante para reforzar la viabilidad del plan - señala Ríos a RTVE.es - Zelenski no se ha opuesto al plan, ni a la mediación china. Reconoce el papel que China puede tener en la solución, a diferencia de los matices expresados por EE.UU., que ha descalificado la propuesta. Pero, indudablemente, tener una propuesta sobre la mesa no significa que su implementación sea fácil".

Inés Arco, investigadora de CIDOB, advierte, en una entrevista en RNE, de que, más que un plan de paz, el documento chino es una "repetición de diferentes informes y posiciones de China desde hace un año", con el que Pekín intenta mantener "un equilibrio imposible".

Arco duda de que, a pesar del interés de China en terminar la guerra, Pekín vaya a ejercer presión sobre Rusia hasta el punto de inmiscuirse en la política del Kremlin.

En lugar de eso, la iniciativa de Xi, continúa la investigadora del CIDOB, va dirigida hacia la audiencia del "sur global". "Hace referencia a las preocupaciones de países de África y Asia, que ven la guerra no como un problema global, sino regional, pero que les afecta a través de la inflación, inseguridad alimentaria, etc. China replica esas preocupaciones, intentando posicionarse como una figura más responsable que EE.UU.".