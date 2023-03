El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado al término de una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping en Moscú, que el plan de paz propuesto por Pekín puede tomarse como base para un acuerdo en Ucrania "cuando Occidente y Kiev estén preparados". Putin ha afirmado que ambos han firmado acuerdos en cooperación estratégica y que Moscú aumentará el suministro de energía a Pekín.

"Muchos de los puntos incluidos en el plan de paz de China están en consonancia con las posturas rusas y pueden servir de base para el arreglo pacífico, cuando Occidente y Kiev estén preparados para ello", ha declarado Putin junto al líder chino, Xi Jinping, tras la firma de varios documentos en el Gran Palacio del Kremlin. "Aunque, por ahora, no vemos tal voluntad por su parte", ha añadido.

Putin, que ha recibido a Xi para entablar negociaciones formales en la segunda jornada de la visita de Estado del líder chino a Moscú, ha asegurado las conversaciones han sido "fructíferas y constructivas" y que esperaba seguir en permanente contacto con el líder chino en el futuro.

"Rusia y China pueden encontrar una solución incluso a los problemas más complicados", ha declarado Putin.

En su plan de paz, China defiende, por un lado, la soberanía y la integridad territorial ucraniana, sin mencionar la anexión por parte de Rusia de cuatro regiones ucranianas, el cese de las hostilidades y la reanudación de las negociaciones de paz, y por otro, aboga por tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia ante el avance de la OTAN.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado que ha invitado a China a dialogar sobre Ucrania y que espera una respuesta de Moscú.

"Gran preocupación" por los lazos de la OTAN en Asia-Pacífico

En una declaración conjunta, ambos mandatarios han expresado su "gran preocupación" por el reforzamiento de los lazos militares de la OTAN en la región de Asia-Pacífico. El documento manifiesta la preocupación con los presuntos planes de EE.UU. de desplegar misiles de medio y pequeño alcance en dicha región y también en Europa.

También se han pronunciado contra los intentos de desestabilizar la situación de seguridad en el Noreste de Asia y han hecho un llamamiento a las partes implicadas en el conflicto coreano a mostrar moderación y hacer todos los esfuerzos a su alcance para rebajar la tensión, y a Washington a respetar los intereses de Corea del Norte.

Rusia y China destacan que su relación no representa una alianza político-militar al estilo de la Guerra Fría, ya que no tiene un carácter de confrontación y no está dirigida contra un tercer país. El texto pide a la Alianza Atlántica respetar el carácter regional y defensivo del bloque, los intereses de otros Estados y no inmiscuirse en los asuntos internos de los países.

Ambos líderes se reunieron de manera informal el jueves, antes del encuentro de este martes, y abordaron el plan de paz chino para Ucrania. Xi le transmitió a su homólogo ruso que "la mayoría de los países apoya que se alivien las tensiones" respecto al "conflicto" en Ucrania.

Tras el encuentro de este martes, Putin ha ofrecido a Xi una cena de estado con un menú compuesto por la tradicional sopa de remolacha Borch, cuyo origen se atribuye tanto Rusia como Ucrania.