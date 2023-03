Guerra Ucrania- Rusia, 21 de marzo | Zelenski invita a China a dialogar sobre la guerra

18:52

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que su Gobierno no ha recibido confirmación ni ha obtenido detalles sobre la conversación con su homólogo chino Xi Jinping prevista para después del viaje de éste último a Moscú. "En cuanto a un encuentro o conversación con China, hemos recibido algunas señales, pero no ha habido confirmación. No hay nada específico todavía", ha dicho Zelenski en una comparecencia conjunta con el primer ministro japonés Fumio Kishida, que le ha visitado en Kiev.