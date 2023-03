La UE financiará con 1.000 millones de euros la entrega inmediata y, con otros 1.000 millones más, las adquisiciones conjuntas. “Los soldados ucranianos están demostrando un gran valor y tenacidad. Pero necesitan munición”, ha declarado a través de la misma red social la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha acogido con satisfacción el acuerdo político de los Veintisiete.

Ha agregado que la Comisión trabajará con los Estados miembros “para aumentar la producción industrial de defensa en la UE a fin de cumplir este objetivo”.

“Ukrainian soldiers are showing great courage and tenacity.



But they need ammunition.



I welcome today’s agreement aiming to deliver 1 million rounds of ammunition over the next 12 months.



We will work with Member States to ramp up defence industrial production in ���� to deliver.“