El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha vuelto a defender este viernes la "libre capacidad" de Ferrovial para trasladar su sede a Países Bajos, una decisión avalada este jueves por su Junta de Accionistas.

"La caza y captura al presidente [de Ferrovial] y a la familia Del Pino no ha sido lo más procedente", ha dicho en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, pues en su opinión "no está bien acusar de decisiones que son autónomas, que generan un ruido que los inversores internacionales lo están observando”, ha añadido en alusión a las críticas del Gobierno.

La Junta de Accionistas de Ferrovial aprobó este jueves el traslado de su sede social a Países Bajos al votar de forma mayoritaria a favor de la fusión inversa de la matriz en España con la filial internacional. La propuesta fue respaldada por el 93,3% de los votos, según precisó la empresa en un comunicado.

Por todo ello, el presidente de la CEOE ha considerado que "el revuelo" ocasionado en las últimas semanas, tras hacerse pública la decisión, "debería haberse evitado".

"Cada día estamos viendo más intervencionismo"

En línea con estas acusaciones, Garamendi ha señalado que en España "cada día estamos viendo más intervencionismo", y lo ha achacado a las subidas de impuestos a la banca o las energéticas que, según ha dicho, se hacen "porque vienen bien".

"Que ministros digan que ahora hay que hacer esto o lo otro porque me gusta no son signos buenos o mensajes que trasladen esa seguridad jurídica", ha reivindicado. Por eso, ha añadido, "piensa que esas cosas hay que tratarlas con mucha moderación, tranquilidad y por el bien de nuestro país". "Esta radicalidad no me parece la más adecuada”, ha concluido.