La decisión de Ferrovial de cambiar su sede social de España a Países Bajos ha provocado un terremoto no solo en la esfera económica, sino también política. El Gobierno achaca la marcha a una “decisión personal” de su presidente, Rafael del Pino, mientras que la constructora alega que lo hace para mejorar sus condiciones de financiación y el acceso a otros mercados internacionales.

Precisamente este jueves la compañía somete a su junta de accionistas la operación de fusión inversa, cuyos detalles aparecen en el documento del proyecto común de fusión presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), apenas dos días después de anunciar su marcha. Estas son las principales claves del traslado:

Ferrovial se marcha para "competir" en el extranjero y niega motivos fiscales: "No obedece al interés personal de nadie"

Su director de Comunicación, Francisco Polo, ha corroborado los motivos, al tiempo que ha negado que detrás de la decisión haya motivaciones fiscales: "No huimos de España, no nos exiliamos", ha señalado en una entrevista en RNE , en la que ha afirmado que continuarán tributando en España y cumpliendo con sus "obligaciones fiscales".

¿Qué gana con el cambio?

Al trasladar su sede social, la compañía se ahorrará anualmente unos 40 millones de euros en impuestos, gracias a unas condiciones fiscales más favorables en Países Bajos, según los cálculos del Banco Sabadell. Allí, los dividendos de filiales están exentos de tributación, mientras que en España la bonificación se limita al 95%.

Lo cierto es que Países Bajos, que forma parte de la Unión Europea, no es un paraíso fiscal oficial, pero sí ha sido señalado incluso por la propia Comisión como uno de los países donde hay más facilidades para las empresas.

En opinión del catedrático de economía aplicada de la Universidad Complutense Rafael Myro, “las razones que se están dando no tienen mucho fundamento, excepto las fiscales, que la empresa no da”. Según destaca en una entrevista en el Canal 24 Horas, “hay otras constructoras españolas que cotizan en la bolsa de Nueva York, como ACS o FCC y no han necesitado marcharse”, mientras que “la propia Ferrovial tiene fondos de capital dentro de alguna compañía”. Por tanto, afirma, “no hay ningún problema para obtener financiación ni para cotizar”.