El Gobierno se ha mostrado muy crítico este miércoles contra la decisión de Ferrovial, una de las mayores constructoras españolas, de trasladar su sede social a Países Bajos. Tal ha sido el malestar que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha llamado directamente al presidente de la compañía, Rafael del Pino, para expresarle su "rechazo" por la decisión.

"Ha sido una conversación cordial pero firme en la que le he expresado el rechazo y la falta de comprensión por una decision que es errónea", ha señalado la vicepresidenta en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE, teniendo en cuenta que "es una empresa que debe todo a España", ha dicho, y que "ha crecido gracias a la obra pública financiada por los españoles".

El grupo constructor anunció este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aprovechando su presentación de resultados anuales, que su consejo de administración ha propuesto una fusión entre su sociedad matriz y la actual Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía, lo que supondrá el traslado del domicilio social de España a Países Bajos.

Según Calviño, resulta "paradójico" que se anuncie esta posible decisión en un momento "de importante atracción de inversión extranjera y confianza" de los inversores y empresas extranjeras en nuestro país, y con un proceso "de inversión pública y modernización sin precedentes" en marcha en los sectores en que está presente el grupo Ferrovial.

Por todo ello, ha dicho, desde el Gobierno están "pendientes" de conocer los detalles "para analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta errónea decisión".

También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado que Ferrovial diga "sin rubor" que traslada su sede fiscal a Países Bajos para pagar menos impuestos, y le ha pedido que reconsidere su decisión y se comprometa con España en un momento de "necesidad" en el país . Además, ha insistido en que en el ámbito europeo se tiene que trabajar para que no existan ni el dumping fiscal ni los paraísos fiscales. "Ser español es defender la permanencia en tu país (...) Esto no es compromiso con nuestro país", ha zanjado la vicepresidenta segunda.

Por su parte, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha lamentado la decisión, si bien ha recordado que más del 80 % del beneficio del grupo procede de otros países y, por lo tanto, no tributa en España. Por ello, ha dicho que " no hay ningún riesgo de que la parte de inversión que estaba en España se vaya a desplazar ", lo que implica que esa parte del negocio seguirá tributando en el país y se mantendrán los puestos de trabajo.

El PP: "¿Calviño ha hecho algo para que se quede?"

El principal partido de la oposición también se ha pronunciado sobre la marcha de Ferrovial y ha instado a "respetar las decisiones de nuestras empresas". En la misma línea, ha señalado al Gobierno y, concretamente, a la vicepresidenta primera por la decisión. "Calviño debe hacerse siguiente pregunta: ¿He hecho yo algo por que se quede o he hecho algo que empujar a irse? ¿Soy responsable de la falta de seguridad jurídica para que se vayan? ¿De la falta de incentivos?", ha añadido la secretaria general, Cuca Gamarra.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, por su parte, he criticado que los motivos son "la falta de seguridad jurídica", lo que a su juicio "debería llevarnos a una profunda reflexión por el riesgo de que se produzca un efecto contagio". Además, ha señalado que, "si en España no estamos haciendo las cosas bien", ve "lógico" que "se busquen otros sitios con otra estabilidad que aquí no tienen".

Para Calviño, sin embargo, estas afirmaciones "no tienen sustento" porque "España tiene ahora la confianza de los inversores internacionales", pues "todas las semanas se anuncian nuevas inversores" de compañías que a su juicio "comparten y apoyan la agenda del Gobierno".