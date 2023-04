La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha cargado contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, debido a la propuesta del Gobierno autonómico de ampliar el regadío en el parque nacional de Doñana. "Desde su pequeña esquinita, y de su arrogancia de señorito, está haciendo un daño inmenso a los onubenses, a Andalucía, a Doñana y al conjunto de España", ha asegurado la ministra en una entrevista concedida al programa Al Rojo Vivo, de La Sexta.

Previamente, el presidente andaluz había asegurado que considera "una enorme frivolidad" por parte del Ministerio para la Transición Ecológica que "hablen de defender Doñana quienes han permitido que se vulneren los acuíferos", cuando "durante años han tenido la competencia y sigue teniendo la competencia la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir". Un día antes, Teresa Ribera aseguró que el Gobierno de España acudirá con "todas las medidas" necesarias para defender Doñana.

El nuevo rifirrafe tiene relación con la proposición de ley del PP y Vox, integrantes del Gobierno andaluz, para reorganizar los regadíos de la Corona Norte de Doñana, con el objetivo de "mejorar la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)", cuyo debate comienza este miércoles. La Comisión Europea amenaza con sanciones económicas a España si finalmente se aprueba esta medida, que también ha provocado el rechazo de ecologistas y científicos.

Un agua "que no existe"

"Hemos activado todos los resortes desde el principio de la legislatura para defender el buen estado, la recuperación de Doñana y el cumplimiento de esa sentencia que condenaba a España por el mal estado de conservación de Doñana. Los datos son incuestionables, y sobre esa base, el titular del parque nacional, aquel que debe defender frente a las amenazas y recuperar el buen estado del parque, lo mejor que se le ocurre es incrementar los regadíos ofreciendo un agua que no existe y que debe proporcionar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a quien ni siquiera ha preguntado", ha valorado la ministra Ribera durante la entrevista concedida a La Sexta.

"Es una barbaridad que atenta contra todos los onubenses, que engaña a quienes en realidad no van a poder tener acceso nunca a un agua que no existe", ha insistido.

Ante las acusaciones del Ejecutivo andaluz de que el Gobierno de España "no ha querido dialogar", la ministra se ha defendido diciendo que "sí que les ha llamado y les ha escuchado cuando han venido con ofertas vergonzosas como esta". "El secretario de Estado estuvo reunido con los responsables de la Junta de Andalucía y le propusieron exactamente esto, y el secretario de Estado dejó bien claro que Doñana estaba por encima de todo", ha asegurado.

"Cuando presentamos el marco de actuaciones prioritarias para la recuperación de Doñana en Almonte, la Junta de Andalucía protestó mucho, porque decía que no se les había tenido en cuenta para poder aportar, pero en realidad no ha aportado nada. La oferta está presente. Yo llamé al presidente de Andalucía en el intento anterior, cuando Vox le presionaba para que hiciera esto precisamente, y él me dijo que todo eran tonterías y que la Comisión Europea se estaba metiendo donde no le llamaba nadie a que se metiera. En lugar de verborrea, lo que tiene que hacer es trabajar", ha declarado Ribera.