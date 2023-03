'Balas para todas", la guerra desde los ojos de las reporteras

Hacer periodismo en zonas de conflicto es siempre complicado, pero las mujeres suelen encontrarse con barreras añadidas. Según un informe de Reporteros Sin Fronteras, el 36% considera peligroso informar desde su país y un 8% oculta su identidad para hacerlo de forma más segura. El libro Balas para todas recoge la experiencia de varias de ellas.

Riesgos diferentes

De los 942 periodistas asesinados en los últimos 10 años, 43 eran mujeres. Sin embargo, los riesgos a los que se enfrentan ellas a la hora de ejercer su profesión son distintos. Natalia Sancha ha trabajado durante la mayor parte de su carrera en Oriente Medio. Cubrió la expansión del Estado Islámico y recuerda cómo, en aquellos momentos, las preocupaciones de las periodistas iban más allá que las de sus compañeros: “Los hombres tenían miedo a que les cortaran la cabeza, nosotras a que nos violaran y nos cortaran la cabeza”.

“"Nosotras tenemos miedo de que nos violen y nos corten la cabeza"“

Rosa María Calaf es uno de los grandes referentes del periodismo en España. Comenzó a trabajar en TVE en 1970 y durante su trayectoria ha sido corresponsal en varios países como EE.UU o China. Sancha y Calaf pertenecen a la asociación Contamos el Mundo, que reúne a más de 200 comunicadoras especializadas en información internacional. Junto con otras cuatro colegas, también son coautoras del libro colectivo Balas para todas (Larrad Ediciones), en el que narran sus vivencias en Oriente Medio y el Magreb.

Independientemente del peligro, Calaf siempre ha querido estar en el lugar de la noticia. Por eso, cuando se produjo el golpe de estado en Guinea Ecuatorial pidió ir a cubrirlo. Sin embargo, en un inicio le dijeron que no era posible ya que en uno de los trayectos hasta llegar al país iba a estar acompañada únicamente por hombres y, por tanto, no era seguro. “Yo contesté que en todo caso los que no deberían ir son ellos, que yo no pensaba hacer nada extraño”, recuerda.