29:55

La Guerra Civil española fue cubierta periodísticamente por destacados corresponsales extranjeros. Entre ellos un puñado de estadounidenses como Herbert L. Mathews, al servicio de The New York Times en Madrid o John Dos Passos, implicado emocionalmente en el conflicto, desecantando luego de su causa y quien dejó muestras de su extraordinario talento en reportajes para la revista Squire como “Baño y habitación en el Hotel Florida”. Entre estos enviados especiales de una época dorada del periodismo escrito, destaca la aventura y el talento de Virginia Cowles, Gini Cowles, quien trabajó para la cadena de periódicos del magnate Hearst. Los corresponsales extranjeros fueron creciendo en número e importancia, aportando su propia visión de la guerra española en grandes periódicos que crecían en difusión e impacto y asentaban su calidad literaria. Cowles llegó a España una semana después de la victoria republicana en la Batalla de Guadalajara y, como reconoce en sus propios escritos, “no tenía ninguna aptitud de reportera de guerra salvo la curiosidad”. Siendo irónica consigo misma, Cowles anota en sus escritos autobiográficos que, antes de viajar a España, y teniendo experiencia internacional pero en países en paz, había escrito un artículo para la publicación Harper’s Bazaar titulado “The Safe, Safe World”. (Un Mundo Seguro, Seguro). La periodista, natural de Vermont, vio en la Guerra Civil la oportunidad de ofrecer un periodismo más vigoroso y estando en París consiguió que su empresa periodística la enviara a Madrid. No conocía a nadie en España ni tenía ni idea de cómo realizar esa tarea, tanto que

algunos amigos parisinos le recomendaron ir vestida como un hombre y otros, con ropas andrajosas.