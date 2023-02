Multa a 55 empresas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria

El Gobierno ha multado a un total de 55 empresas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, que entró en vigor en 2021 y obliga a la transparencia en los contratos e impide vender por debajo de coste. Entre las sancionadas, con importes que oscilan entre los 1.800 y los 14.500 euros, se encuentran grandes cadenas de supermercados como Carrefour o Dia.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha hecho pública la primera lista de sanciones firmes a empresas por incumplimientos graves y muy graves de la Ley de la Cadena Alimentaria, entre ellos, retrasos en los plazos de pago, la inexistencia de contratos por escrito o la no inclusión del precio en dichos contratos.

Que las empresas se enfrentarían a sanciones por incumplimientos de la normal ya fue advertido por el titular de Agricultura, Luis Planas, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, donde también reconoció que la ley supone “un cambio de cultura en las relaciones contractuales en el tiempo agrario”, por lo que “tardará un tiempo en sentirse realmente el efecto, el poso de este cambio”.

Tras conocer la noticia, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha apoyado este jueves las multas impuestas, ya que a su juicio evidencian que sin la norma "volveríamos a la ley de la selva", según ha informado en una nota de prensa. "Unos precios justos del campo a la mesa no se consiguen solo con buenas voluntades", ha agregado.

Carrefour o Dia, entre las sancionadas

Así, los Centros Comerciales Carrefour han sido sancionados con 3.001 euros por el incumplimiento de los plazos de pago; mientras que otra de las grandes cadenas de supermercados como Dia Retail España ha recibido dos sanciones por el mismo motivo: una de 3.001 euros y otra de 3.899,12 euros.

No obstante, la mayor sanción ha recaído en Ray Lech, empresa dedicada al comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles, que ha recibido dos multas: una de 3.001 euros por el incumplimiento de los plazos de pago y otra de 11.500 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios y no incorporar en los mismos el precio.

En la misma línea, Pistachos de la Mancha ha recibido dos sanciones: una de 10.449,24 euros por el incumplimiento de los plazos de pago y otra de 3.001 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios. También ha sido multado con 3.001 euros por incumplimiento de plazos Distribuciones Froiz; mientras que el grupo J. García Carrión ha recibido una sanción de 9.147,81 euros por el mismo motivo.