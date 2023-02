Al menos cuatro personas han sido rescatadas este martes con vida tras 198 horas atrapados bajo los escombros, más de ocho días después de los terremotos que han golpeado Turquía y Siria.

En la ciudad turca de Kahramanmaras, los medios de comunicación han retransmitido en directo el rescate de los hermanos Muhammed Enes, de 17 años, y Abdulbaki, de 20 años. Ambos han sido enviados al hospital con heridas de distinta gravedad.

En Adiyaman, Muhammed Cafer, de 18 años, ha sido hallado con vida entre las ruinas de un edificio, según CNN Turk. Y en Hatay, unos gemidos han servido para localizar y extraer a un hombre, informa Laura Alonso, enviada especial de RNE.

Estos rescates se han producido cuando las autoridades turcas ya dan por terminadas las labores de salvamento y la maquinaria pesada ha comenzado a trabajar para retirar los escombros. Pero los equipos de rescate no pierden la esperanza y continúan trabajando.

Más de 35.000 personas han muerto a consecuencia de los terremotos del pasado 6 de febrero. En Turquía el número de fallecidos asciende a 31.643. En Siria, hay más de 3.600 fallecidos, incluidos 1.414 en las zonas controladas por el Gobierno y 2.274 en las áreas en manos de los rebeldes, aunque la cifra puede ser mucho mayor, tal y como advirtió la OMS el domingo.

Sin calefacción ni servicios en las ciudades golpeadas

En Turquía, preocupa la gestión del día después del terremoto, con decenas de miles de personas sin hogar. Las condiciones podrían generar una crisis sanitaria, como ya han advertido las organizaciones internacionales de ayuda.

Además, continúan los robos y saqueos, y muchos comerciantes han decidido dormir en sus negocios.

“Todo ha desaparecido. Nos podemos alimentar, pero nadie sabe cómo vamos a vivir“

"No ha sido como otro terremoto - ha declarado un superviviente, que no ha querido dar su nombre, en Kahramanmaras - Las carreteras están destruidas, nuestras casas demolidas, no queda ningún edificio, todas las ciudades están arrasadas. Todo ha desaparecido. Nos podemos alimentar, pero nadie sabe cómo vamos a vivir".

"Ahora, bajo las gélidas condiciones invernales, la principal necesidad son tiendas de campaña, contenedores", ha declarado este martes en Gaziantep la presidenta de la Cámara de Arquitectos de Ankara, Tezcan Karakus Candan.

En declaraciones a Halk TV, la arquitecta ha responsabilizado al Gobierno del presidente, Recep Tayyip Erdogan, de la alta mortalidad

"El Gobierno está echando toda la culpa a algunos constructores para librarse de su responsabilidad. Si se tomaran las medidas científicas necesarias, no moriría tanta gente. Se trata de un asesinato masivo", ha sostenido.

Según el vicepresidente, Fuat Oktay, hasta la medianoche del lunes se habían logrado establecer campamentos de tiendas de campaña en 257 puntos de una superficie de 110 kilómetros cuadrados repartidos en 10 provincias.

Además, se ha completado la infraestructura de 27 "ciudades" de contenedores, con el objetivo de disponer de entre 150.000 y 200.000 contenedores, informa Efe.