Moncloa asegura que "no hay riesgo de ruptura" de la coalición pese a vivir uno de los momentos "más graves"

Moncloa ha asegurado este lunes que "no hay riesgo de ruptura" en el Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos pese a que está viviendo "uno de los momentos más graves" para la coalición, después de que los socialistas hayan registrado por su cuenta su reforma de una de las leyes 'estrella' del Ministerio de Igualdad, la ley 'solo sí es sí', tras no haber alcanzado un acuerdo con los 'morados'.

Fuentes de Moncloa aseguran que están tratando de "evitar el choque público con Podemos", que ha mostrado visiblemente su enfado ante el "inexplicable" movimiento de los socialistas. Y las mismas fuentes insisten en que no se trata de una "cuestión política" sino "jurídica y técnica" la proposición de ley para subir las penas cuando haya violencia e intimidacón en una agresión sexual. Una proposición que rechazan los 'morados' e Igualdad al considerar que se vuelve al "Código Penal de La Manada" en el que las víctimas deben volver a pasar por un "calvario probatorio".

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado también este lunes a TVE que el Gobierno de coalición "no peligra para nada" y ha limitado la cuestión a "una discrepancia que se puede solucionar fácilmente". Ha afirmado además que "hay margen de mejora para el acuerdo" sobre la ley en el plazo de tramitación de enmiendas, algo en lo que ha coincidido el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, que se ha abierto a negociar con los socios de investidura.

Asens: "No hay que sacar las cosas de quicio"

Asens ha manifestado que las diferencias "son normales" y se tienen que "naturalizar", sobre todo cuando hay dos partidos en el Ejecutivo que "tienen visiones e intereses diferentes": "No es la primera vez que esto sucede y seguramente tampoco será la última. No hay que sacar las cosas de quicio y creo que el Gobierno de coalición no está en riesgo porque ninguno de los dos socios está dispuesto a ponerlo y menos en este momento de la legislatura, a las puertas de elecciones".

12.52 min Asens, sobre la reforma de la ley 'del sí es sí': "El PSOE debe decidir si mira al PP o a la izquierda"

Asens se ha pronunciado en la línea de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que la semana pasada descartó dimitir y que el Gobierno se rompiese aunque los socialistas registraran en solitario su propuesta.

En la rueda de prensa que ha dado Podemos este lunes, los portavoces Pablo Fernández y María Teresa Pérez han sido preguntados en reiteradas ocasiones sobre si peligra la continuidad de la coalición no solo después de lo ocurrido con la ley 'solo sí es sí', sino también ante las discrepancias que están teniendo ante la ley de bienestar animal o del envío de tanques a Ucrania. Sin embargo, ambos portavoces han eludido responder a estas cuestiones y se han limitado a afirmar que defienden un modelo de ley basado en el consentimiento.