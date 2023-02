El ministro español de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha destacado este jueves en una entrevista en La Noche en 24 Horas la "nueva hoja de ruta" que hay con Marruecos tras la cumbre hispano-marroquí celebrada en Rabat y con la que se quiere "evitar que haya acciones unilaterales" de ambos países.

La cumbre "crea una nueva etapa para esa historia de vecindad y frontera terrestre compleja y densa que atraviesa, cada ciertos años, crisis que tienen que tener un encaje basado en el respeto mutuo", ha expresado Albares antes de añadir que "Marruecos es fundamental para España, y España para Marruecos".

El encuentro, el primero de este tipo desde que Sánchez está en el Gobierno, ha sido "histórico", y pretende sentar las bases de una relación sólida que evite crisis constantes. Además, tiene lugar tras el conflicto diplomático que se inició con la acogida en España en abril de 2021 del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para recibir tratamiento médico, y que culminó unas semanas después con la entrada ilegal de cerca de 10.000 migrantes en Ceuta en poco más de 24 horas y la retirada de Marruecos de su embajadora en Madrid.

Sin embargo, no ha estado presente el rey marroquí, Mohamed VI, tras conocerse horas antes que no podría acudir al estar fuera del país. Los dos líderes han mantenido en su lugar una conversación por teléfono, en la que han acordado "seguir impulsando la relación entre los dos países".

Preguntado por la ausencia del monarca marroquí, Albares ha defendido que la relación entre Pedro Sánchez y el rey de marruecos "está fuera de toda duda". "Se juzga por los resultados de la cumbre, no por las fotos, eso lo hace quien no sabe de la importancia de esto", ha expresado en referencia al Partido Popular.

El PP "ningunea" a Marruecos y la relación de España con el país vecino

Precisamente, el hecho de que el rey y Sánchez no se reunieran y hablasen por teléfono ha generado fuertes críticas desde el PP, que considera que el presidente "ha hecho ridículo". En este sentido, el ministro ha defendido que estás declaraciones "demuestran que el PP está absolutamente incapacitado par gobernar España".

Según el ministro socialista, el PP "ningunea a Marruecos y, sobre todo, a la relación de España con Marruecos", que según él, es la prioridad "número uno" para beneficiar a Ceuta, Melilla, Canarias o Andalucía. "No he oído al presidente popular de Ceuta o Andalucía, demuestra que no están capacitados para gobernar España", ha opinado Albares.

"Para el PP hacer el ridículo es la primera apertura de la historia de aduanas en Ceuta, tener una relación fronteriza de buena vecindad, una caída de los movimientos migratorios, abrir mercados o ir a defender a 1.100 empresas españolas. El PP no sabe de lo que está hablando", ha afirmado tajantemente Albares, quién ha defendido que uno de los grandes logros del gobierno es haber reducido los flujos migratorios procedentes de Marruecos un "90%".