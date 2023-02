El rey de Marruecos, Mohamed VI, no recibirá finalmente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita de este miércoles y jueves a Rabat. Los dos líderes han mantenido en su lugar una conversación por teléfono, en la que han acordado "seguir impulsando la relación entre los dos países" y han confiado en que la cumbre bilateral sea un "éxito", según ha informado Moncloa.

El monarca alauí, que no ha podido recibir al presidente español al encontrarse fuera de Marruecos, ha emplazado a Sánchez a una próxima visita oficial a la capital marroquí, lo que este ha aceptado, según informan fuentes del Gobierno. Ha sido una llamada de una media hora, la duración habitual de una audiencia en persona, lo que, según estas fuentes, demuestra la implicación personal del rey de Marruecos en lograr los mejores resultados de esta cumbre.

El próximo encuentro oficial será en unas semanas, según estas mismas fuentes, que señalan además que la reunión de alto nivel (RAN) es un encuentro entre jefes de Gobierno y no de Estado, por lo que el hecho de que no haya encuentro entre Mohamed VI y Sánchez no se sale de lo habitual.

Sánchez ha reivindicado que los dos países "consolidan la nueva etapa de sus relaciones bilaterales", según ha escrito en redes sociales.

“���� ���� Acabo de conversar con S.M. Mohamed VI antes de la Reunión de Alto Nivel. Coincidimos en que este encuentro será un éxito para nuestros países.



España y Marruecos consolidan la nueva etapa de sus relaciones bilaterales.“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 1, 2023