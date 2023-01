La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se encuentra de visita oficial en España. Este viernes, se ha reunido con el rey Felipe VI y ha participado en el acto del senado en memoria del Holocausto. En una entrevista concedida a TVE, Metsola ha defendido la transparencia de la Eurocámara y las medidas impulsadas con el fin de evitar nuevos casos de corrupción como el 'Qatargate', que sigue bajo investigación judicial.

PREGUNTA: Hablemos del 'Catargate', esa trama de supuesta corrupción que empaña la imagen del Parlamento Europeo. Usted ha anunciado un plan de 14 puntos con medidas contra la corrupción para endurecer las condiciones para hacer 'lobby' en el Parlamento Europeo... ¿Cuándo cree que puede estar aprobado?

RESPUESTA: Está pensado que las medidas se apliquen de inmediato, este primer conjunto de medidas que hemos identificado que podrían potencialmente resolver algunos de los vacíos o el presunto uso incorrecto de las reglas o la falta de las mismas. Lo que pasó el 9 de diciembre nos dice que la confianza que ha llevado años construir, básicamente se ha destruido en cuestión de segundos.

Es una responsabilidad, y aquí hay un apoyo muy amplio en el Parlamento Europeo para avanzar rápidamente con estas medidas desde el punto de vista de la seguridad, del acceso, pero también desde la perspectiva de la transparencia y la apertura. ¿Será fácil? No, no lo será, pero no hay elección porque el Parlamento es una superpotencia de valores y por lo que quería que se me reconociera.

“Quizás lo más importante es no huir de los problemas y también aceptar las críticas.“

P: Ahora tiene otra tarea, más allá de esas medidas internas que pueda tomar y es la de, de cara a los ciudadanos europeos, limpiar la imagen del Parlamento Europeo. ¿Cómo piensa hacerlo?

R: Desde mi elección, hace poco más de un año, me he planteado que este Parlamento tiene que ser más moderno, eficiente, visible y también más seguro de sí mismo. Por ese motivo quiero viajar, en lugar de quedarme en Brusela o en Estrasburgo. Quiero visitar ciudades como Madrid para así poder hablar con las autoridades, con los jóvenes... Esta tarde tenemos una importante reunión con los jóvenes para poder responder sus preguntas. Quizás lo más importante es no huir de los problemas y también aceptar las críticas, ser autocríticos y reconocer que si hay un problema hay que arreglarlo.

Al mismo tiempo, también quiero mostrar lo mejor que ofrece el Parlamento Europeo, porque sentimos un profundo orgullo de este principio de apertura que genera esta confianza. Si la confianza se ha visto dañada, hay que reconstruirla, no cerrando el Parlamento o dejando de hablar, sino manteniendo ese orgullo, porque nosotros estamos fomentando el Estado de derecho, la democracia, el cumplimiento de las reglas y trabajamos arduamente la legislación en resoluciones para favorecer la solidaridad y para animar a otras instituciones a que actúen más rápido, de forma más clara y mejor para los ciudadanos.

Este es el Parlamento que yo quiero que la gente vea en 2024, durante las elecciones europeas en toda la UE, no un Parlamento empañado por un número muy reducido de personas que han intentado abusar de la apertura, transparencia, y también de este deseo de luchar por lo correcto, lo verdadero y los valores de la institución.

P: En este momento hay cuatro personas detenidas por la supuesta trama de corrupción del 'Qatargate'. No sé si después de ver que Panzeri, líder de esa supuesta trama, haya querido colaborar con la justicia y con las autoridades, teme que esa trama sea aún mayor.

R: Sin decir que esto no volverá a ocurrir, es decir, estamos hablando de presunta corrupción criminal, de pagos en efectivo, también, por parte de un ex miembro del Parlamento y lo que hemos decidido y dicho es que queremos colaborar de forma inmediata. Desde el 9 de diciembre, en cuanto nos llegó la primera solicitud a petición de información por parte de las fuerzas del orden y las autoridades judiciales de Bélgica, hemos cooperado y hemos colaborado.

No nos han pedido más información. Puede que pase, pero en cualquier caso me comprometo en que voy a hacer lo que la autoridad policial y judicial me solicite y me pida. También me comprometo a colaborar con cualquier persona, organización o autoridad nacional que nos lo pida. En este momento estamos debatiendo internamente la posibilidad de retirarle inmunidad a otros dos miembros del Parlamento Europeo, pero la colaboración es la clave y es lo que vamos seguir haciendo.

P: Además de esa colaboración con las autoridades, ¿el Parlamento Europeo está haciendo un trabajo de investigación, de comprobar la actividad de esos grupos de amistad, de esas actividades de 'lobby' en el Parlamento?

R: Sí, está claro que el registro de transparencia, quién aparece en él y cómo funciona dentro de este contexto, es algo que hay que revisar en lo que se refiere a, por ejemplo, los representantes de intereses de terceras partes o terceros países. Es algo que se hará también con las demás instituciones.

Estoy en contacto permanente con el presidente del Consejo Europeo, de la Comisión y con el Alto Representante, pero esto ha afectado a nuestro trabajo en términos de Asuntos exteriores y en cómo hacemos oír la voz tanto del Parlamento como de la Unión Europea en el mundo sobre los grupos de amistades. Esto es importante. Estos grupos informales, así como el derecho del mandato libre de cada uno de los miembros, es algo a respetar y por eso hay que tener un control más estricto de las reglas.

Cuando el Parlamento tiene un interlocutor oficial con determinados países que tienen un interés concreto, es ese interlocutor el que es la voz reconocida del Parlamento y no otro que se pueda utilizar de forma indebida para una influencia perjudicial como presuntamente ha pasado.

P: Me refiero no solo a medidas mirando hacia adelante, sino también hacia atrás, revisando lo que ha ocurrido con esas actividades de esos grupos.

“En lugar de estar siempre mirando hacia el pasado, si hay problemas sistemáticos, hay que resolverlos. La responsabilidad es mía y por eso yo tengo que encontrar soluciones.“

R: Muchos miembros están haciéndolo, y yo desde el 9 de diciembre he estado hablando con miembros para saber qué es lo que se podría haber hecho, qué es lo que hemos hecho mal, dónde se presentaban los vacíos que ahora podríamos resolver. Muchas cosas se podrían haber hecho, pero también hay cosas a hacer. En lugar de estar siempre mirando hacia el pasado, si hay problemas sistemáticos, hay que resolverlos. La responsabilidad es mía y por eso yo tengo que encontrar soluciones.

Alguna de estas medidas será fácil de aplicar, porque es una cuestión rápida relacionada con seguridad, pero otras no van a ser tan sencillas. Este es un Parlamento completamente diferente a otros. Tenemos 105 miembros que vienen de 27 países diferentes, distintos Parlamentos, distintas prácticas, trasfondos y generaciones. Una cosa nos une a todos es el orgullo que sentimos por el Parlamento. Un Parlamento que tiene que recuperar esa confianza, una confianza por la que tenemos que seguir avanzando hacia 2024 para que el próximo mandato sea aún más fuerte. Creo que estamos en la posición de hacerlo y tenemos que aprovechar esta oportunidad para arreglar cualquier problema.

P: Esta semana, un representante de Transparencia Internacional en el Parlamento Europeo habló de que en estos años en la Cámara se había vivido una especie de cultura de la impunidad que no se había castigado, comportamientos y violaciones de las normas que habían ido ocurriendo. ¿Cree que esto es así? ¿Comparte esa opinión?

R: No estoy al corriente de ese comentario en particular, pero me gustaría recordar que, por desgracia, la organización que se encuentra en el centro de este escándalo tiene la palabra impunidad en su nombre. Y creo que tenemos que ser conscientes de que hay algunas organizaciones, llamémosle así, con nombres o títulos que a veces incluyen esta palabra y por eso esto debería inmediatamente hacer saltar las alarmas. Al menos de cara al futuro.

En cuanto a la cultura, bueno, debería decir que si ha habido algún vacío, lo llenaremos. En este caso, hubo presuntos abusos y abusos graves, presunta corrupción criminal. Entonces, siempre estoy abierta a las críticas, a las sugerencias, pero también me siento muy orgulloso del Parlamento y puedo reafirmar ante cualquiera que plantee las preguntas que vamos a responder a esas ellas y que vamos a aplicar todas las medidas necesarias.

“No puedo prometer que esto no vaya a volver a ocurrir, pero para que las alarmas salten mucho antes estamos hablando de un subcomité específico dentro del Parlamento.“

No puedo prometer que esto no vaya a volver a ocurrir, pero para que las alarmas salten mucho antes estamos hablando de un subcomité específico dentro del Parlamento. Estamos hablando de una red estrecha específica en una de las partes del Parlamento; y también estamos hablando de una situación en la que si tenemos que tomar medidas difíciles con respecto a cómo hacemos política en ese ámbito concreto, las tomaremos.

P: Estamos hablando constantemente del 'Qatargate', y del papel de Qatar, pero también hay otro actor principal que es Marruecos. Hemos visto cómo la atención se está elevando con Marruecos en los últimos días. Por primera vez en 25 años, el Parlamento Europeo ha condenado a ese país por cuestiones relacionadas con los derechos humanos. ¿Teme que este escándalo de Catar acabe complicando las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos?

R: Hay que tener en cuenta que estoy en contacto estrecho con el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Alto Representante, así como los compañeros de otras instituciones. Marruecos es un socio geoestratégico y geopolítico para la Unión Europea, pero también para muchos de los Estados miembros. Este es el trasfondo, el contexto en el que operamos.

También hay que plantearse el contexto de la especulación mediática, en la resolución que se adoptó la semana pasada, lo que se le pidió al Parlamento es que se hiciera con los representantes de los intereses de Qatar. Lo mismo se nos está solicitando ahora mismo con los representantes de los intereses de Marruecos. Tengo un mandato y lo llevaré a la Conferencia de Presidentes, que son los jefes de grupo de todos los grupos políticos, para ver si se necesitan más medidas cautelares. Y este es el contexto en el que el Parlamento está operando ahora mismo.

Todas las delegaciones o visitas de comisiones que estaban previstas a esos países se han aplazado a la espera de que se examinen ciertas cosas que tenemos que estudiar. Son las agencias judiciales y de policía, así como las autoridades, las que están analizando esto, los que están viendo cuáles son los siguientes pasos a dar. Esta resolución en concreto tenía que ver con la libertad y la protección de los periodistas en Marruecos. Se habló de esto la semana pasada y, por supuesto, también se planteó incluir todo lo que tiene que ver con lo que se muestra en los medios de comunicación. No es algo que pueda ignorar.

P:Y cuándo cree que esas medidas pueden estar aprobadas?

R: Iré a la próxima Conferencia de Presidentes con el texto de esta resolución para ver cuáles pueden ser las consecuencias.

P: Durante su visita a España se ha reunido con el presidente del Gobierno español, con Pedro Sánchez. España va a presidir la Unión Europea en el segundo semestre de este año. ¿De qué hablaron en cuanto a prioridades del Parlamento Europeo para España en esa presidencia de la Unión Europea?

R: El contexto en el que tiene lugar esta visita, que no es la primera oficial a España, es también una preparación para ello. Los líderes vendrán a finales de junio para poder debatir esta próxima presidencia de España, como se hace cada seis meses. La presidencia actual, la sueca, se está centrando en la competitividad y esto inicia este nuevo trío de presidencias con España, Bélgica y Hungría, que se van a centrar en una parte crucial de la legislación sobre temas en los que llevamos tiempo trabajando y tenemos que seguir trabajando.

“El liderazgo de España como país es fundamental en esta presidencia por el papel que desempeña en Europa Central, el Mediterráneo y Latinoamérica.“

Vamos a hablar de energía, la reforma de la electricidad, el liderazgo de España como país es fundamental en esta presidencia por el papel que desempeña en Europa Central, el Mediterráneo y Latinoamérica. Solo decir que no me gustaría esperar siempre a la Presidencia española para centrarme en América Latina, en nuestro socio del otro lado del Atlántico, y en esos países que pueden resultar fundamentales en la forma en que nuestra política y nuestras relaciones internacionales se desarrollen en los próximos dos años.

Hemos hablado mucho sobre Ucrania. Obviamente, la invasión brutal e ilegal que se mantiene por parte de Rusia sobre Ucrania será uno de los temas fundamentales. Esta semana se han tomado importantes decisiones en cuanto al envío de tanques para poder ayudar a Ucrania, literalmente, a luchar la guerra por el resto de Europa, por nuestras libertades, nuestros valores, todo aquello que hemos dado por sentado en la Unión Europea.

También hablamos de la estructura de financiación de la UE en términos de hacia dónde vamos desde aquí, ahora que nos encontramos con la situación concreta en Europa, con la inflación disparada, tipos de intereses muy altos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hablar de un nuevo fondo soberano, vamos a hablar de utilizar los fondos New Generation, de la transición digital y ecológica. También vamos a hablar de cómo nuestra generación y sobre todo la generación futura, no tiene otras opciones. Tenemos que ayudarles. Somos los únicos que podemos.

P: Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo. Muchas gracias por acompañarnos.

R: Gracias.