Un tribunal de Bruselas ha rechazado este jueves conceder un régimen de libertad vigilada a Eva Kaili, por lo que la eurodiputada griega acusada de pertenencia a una organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero en el escándalo 'Catargate' que sacude en el Parlamento Europeo seguirá en prisión preventiva.

"La Cámara del Consejo ha confirmado la prisión preventiva" de Kaili, ha informado la Fiscalía en un comunicado sobre la tercera negativa judicial de liberar a la política socialdemócrata tras su detención el pasado 9 de diciembre y un primer intento en apelación el 22.

En la vista, celebrada a puerta cerrada en el Palacio de Justicia de Bruselas, la Fiscalía se había opuesto "firmemente" a su liberación al considerar que existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de confabulación con otros implicados, según informaron a la prensa los abogados de Kailí.

Dimitrakopoulos aseguró que la cesada vicepresidenta del Parlamento Europeo "no tenía ninguna colaboración" con Pier Antonio Panzeri , exeurodiputado socialista italiano, al que se le supone el cerebro de la red de políticos, sindicalistas, lobbistas y asistentes corrompidos para defender en Bruselas los intereses de Catar, Marruecos y Mauritania.

"Durante 16 horas estuvo en una celda de policía, y no en la prisión, con frío. Se le negó una segunda manta y se le quitó el abrigo . Esto es tortura. La luz estaba encendida constantemente y no podía dormir . Eso es tortura. Estuvo indispuesta, con mucha sangre (por la menstruación) sin poder lavarse . Eso es tortura", dijo a la prensa el letrado Michalis Dimitrakopoulos. Estos hechos ocurrieron "entre el miércoles 11 y el viernes 13 de enero", período en el que Kaili estuvo "incomunicada" , agregó el letrado.

Arrestada en la gran redada de Bruselas

Kaili, de 44 años y eurodiputada desde 2014, fue arrestada al igual que Panzeri en el marco de una gran redada en varios inmuebles en Bruselas en la que la policía decomisó teléfonos, equipos informáticos y más de 1,5 millones de euros en metálico.

Parte del dinero estaba en manos de su pareja, el italiano Francesco Giorgi, parte se le incautó al padre de la eurodiputada, Alexandros Kaili, y parte apareció en casa de Panzeri.

En esa operación también fueron detenidos y se encuentran en prisión preventiva Niccolo Figa-Talamanca, un lobbista italiano y secretario general de la ONG No Peace Without Justice (No hay paz sin justicia), y Giorgi, compañero sentimental de Kaili, padre de su hija y antiguo asistente parlamentario de Panzeri.

Giorgi habría confesado su implicación en la red corrupta, pero habría exculpado a su pareja, según medios locales. "Es su marido y le ama. Es el padre de su hijo", se limitó a decir hoy el otro letrado de Kaili, André Risopoulos, preguntado sobre la confesión de la pareja de esta.