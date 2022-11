El Parlamento Europeo declara a Rusia Estado "promotor del terrorismo"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha aplaudido este miércoles la decisión del Parlamento Europeo y ha señalado que Rusia "debe ser aislada en todos los niveles".

"Acojo con beneplácito la decisión del Parlamento Europeo de reconocer a Rusia como Estado promotor del terrorismo y como Estado que utiliza medios del terrorismo", ha indicado a través de su cuenta en Twitter en el que ha añadido que Moscú "debe rendir cuentas para poner fin a su política de terrorismo de larga data en Ucrania y en todo el mundo".

