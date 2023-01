El reparto por grupos de los 14 vicepresidentes de la institución suele quedar definido en negociaciones previas, la última de ellas a finales de 2021 cuando se renovó la cúpula de la institución, pero el puesto no corresponde automáticamente al grupo socialista y los Verdes e Identidad y Democracia optaron por disputárselo.

Pese a ello y a que el voto es secreto, el socialista contaba con el apoyo de su propio grupo y con el de los otros dos mayoritarios de la Eurocámara, populares y liberales.

“After hearing all candidates today, the @EPPGroup decided to support @MarcAngel_lu in the election for a new Vice President of the European Parliament. pic.twitter.com/L9WlYUcetL“