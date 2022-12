La Justicia belga mantiene en prisión a la exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili por el 'Catargate'

Un tribunal correccional belga de primera instancia ha dictaminado este jueves que la eurodiputada Eva Kaili, destituida de su cargo de vicepresidenta del Parlamento Europeo, permanecerá en prisión preventiva durante un mes más, mientras prosiguen las investigaciones sobre cargos de corrupción por el 'Catargate', el caso que investiga los supuestos sobornos relacionados con Catar, anfitrión de la Copa del Mundo.

Kaili, imputada por pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero, ha prestado declaración esta mañana y puede recurrir la decisión del juez en un plazo de 24 horas.

La eurodiputada, que fue destituida de su cargo a principios de mes, se encuentra encarcelada desde el 9 de diciembre en la prisión de Haren, a las afueras de Bruselas, donde esperaba a conocer la decisión del tribunal de este jueves.

"La Cámara del Consejo ha prolongado la detención preventiva de E.K. durante un mes", ha informado la Fiscalía en un comunicado emitido horas después de la vista celebrada ante el tribunal en Bruselas.

Su defensa había pedido su liberación con un brazalete electrónico

La eurodiputada ha sostenido que no ha cometido ningún delito y se ha declarado inocente a través de su abogado y su defensa, que había asegurado que Kaili "nunca fue corrompida" y había solicitado su liberación con un brazalete electrónico, circunstancia en la que se encuentra otro de los imputados, el secretario general de la ONG No Peace No Justice (Sin paz no hay justicia), Niccolo Figa-Talamancam

El marido de Kaili, Francesco Giorgi, confesó su implicación en la trama de sobornos en la Eurocámara y señaló como cerebro de la trama a Panzieri, a quien la policía decomisó 700.000 euros en su domicilio. Ambos están imputados y se encuentran en prisión.

El martes, Kaili admitió ante el juez belga que investiga el caso, que dio instrucciones a su padre para que sacase de su domicilio una gran cantidad de dinero en efectivo y dijo ser conocedora de las actividades de su pareja sentimental, Franceso Giorgi, también imputado en la trama.