El gobierno alemán confirma el envío de tanques Leopard a Ucrania

Tras el anuncio alemán, las reacciones no se han hecho esperar. La presidencia de Ucrania ha expresado su agradecimiento y ha subrayado que ese es "un primer paso". "El primer paso está dado. Ucrania necesita muchos Leopard", ha afirmado Andrej Zermak, jefe de oficina del presidente, Volodímir Zelenski.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha dado las gracias directamente a Scholz en Twitter. "La decisión de enviar los Leopard a Ucrania es un gran paso para detener a Rusia", ha dicho Morawiecki, posiblemente el dirigente europeo que más ha presionado a Berlín en estas semanas.

“Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger.“