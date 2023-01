Polonia solicita formalmente a Alemania el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania

El ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak, ha anunciado este martes que su Gobierno ha presentado una solicitud a Alemania para el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania. Por su parte, fuentes del Ministerio de Defensa alemán han confirmado a Reuters que Berlín ha recibido dicha petición.

"Los alemanes ya han recibido nuestra solicitud de consentimiento para la transferencia de tanques Leopard 2 a Ucrania", ha indicado el ministro polaco a través de su cuenta en Twitter. "También hago un llamado a la parte alemana para que se una a la coalición de países que apoyan a Ucrania con tanques Leopard 2. ¡Es nuestra causa común, porque se trata de la seguridad de toda Europa!", ha añadido.

“Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z“