El mercado laboral español consiguió mantener el pulso en 2022, un año marcado por la guerra en Ucrania y en el que la inflación volvió a repuntar con fuerza hasta niveles no vistos en tres décadas. Pese a la incertidumbre y unos malos resultados en el cuarto trimestre, en el conjunto del año se crearon 278.900 puestos de trabajo y el desempleo se redujo en 79.900 personas, dejando la tasa de paro en el 12,9 %, la más baja desde los meses previos del inicio de la crisis financiera de 2008.

Así se desprende de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ofrece uno de sus mejores datos en términos de ocupación: a cierre de año se superaron los 20,46 millones de trabajadores, la cifra más alta desde 2008 y cerca ya del récord histórico de 20,75 millones anotado ese mismo año. El número de parados, sin embargo, sigue por encima de los 3 millones.

No obstante, los datos evidencian una ralentización en el mercado de trabajo. Y es que la creación de empleo respecto al mismo período del año anterior, que cerró 2021 con 840.060 nuevos puestos de trabajo, se queda ahora por debajo de los 300.000. Son niveles incluso inferiores a los años previos a la irrupción del coronavirus, cuando se registró una media de 450.000 nuevos ocupados en términos anuales.

Parte de esta diferencia podría explicarse por los malos resultados en el cuarto trimestre del año, que se saldó con 81.900 ocupados menos. "En línea con la ralentización de la economía mundial, la creación de empleo bajó su ritmo en el cuarto trimestre de 2022, manteniéndose, no obstante, en torno a 20,5 millones de ocupados", justifican desde el Ministerio de Asuntos Económicos.

Precisamente en la recta final del año la actividad se resintió en la mayoría de los sectores, como en los Servicios (con 70.100 ocupados menos), la Construcción (-28.000) y la Industria (-8.000); aunque en la Agricultura sumó 24.200 personas más. Sin embargo, el saldo resultó positivo en el conjunto del año en áreas como los Servicios, que registró un repunte de 314.300 trabajadores; también en la Industria, con 36.600 más; y en la Construcción, que suma 14.900, No obstante, disminuye en la Agricultura, que deja por el camino 86.900 trabajadores.

Por sexos, en los 12 últimos meses se ha creado más empleo entre los hombres, con 146.800 ocupados más, que entre las mujeres, que anota un total de 132.100. Así como más en el sector privado, con 228.200 trabajadores más, que en el público, con 50.700. En lo que respecta a los trabajadores por cuenta propia, se registró una caída de 111.200.

El paro se reduce en 79.900 personas y deja la tasa en el 12,9 %

Los malos resultados en el cuarto trimestre del año se trasladaron también al desempleo. De octubre a diciembre, el número de parados aumentó en 43.800 personas, situándose en los 3.024.000. De ellos, destaca la subida en los Servicios (39.700 parados más), pese a coincidir con la campaña de Navidad.

Por contra, y gracias a las caídas registradas en los trimestres previos, el desempleo se redujo en el conjunto del año en 79.900 personas, dejando la tasa de paro en el 12,9 %, un porcentaje menor aún que en 2019 y el más bajo desde el tercer trimestre de 2008 (11,23 %), justo antes de la caída de Lehman Brothers, el símbolo que dio inicio a la crisis financiera.

En lo que respecta al paro juvenil, el número de personas en desempleo menores de 25 años creció en el conjunto del año en 15.900 personas, hasta los 464.100 desempleados. Esto representa el 29,26 % de la población activa, una tasa un punto y medio inferior a la del ejercicio anterior (30,69 %) y dos puntos menos que la del tercer trimestre de 2022 (31,01 %). Asimismo, es inferior a la de 2019 (30,51 %), cuando la pandemia aún no había irrumpido en nuestras vidas.

Mientras, los parados mayores de 55 años caen hasta las 523.900 personas. En este caso, la cifra es inferior a la de hace un año, cuando se registraron 565.100 desempleados, aunque superior a la de antes de la llegada del coronavirus, con 510.500 parados.

Por sexos, las mujeres siguen siendo las más castigadas por el desempleo. En total, según el INE, hay 1,4 millones de hombres parados frente a 1,62 millones de mujeres en desempleo. No obstante, en ese descenso de 79.900 personas en el último año, 47.200 fueron hombres y 32.600 mujeres.

Y, por sectores, de nuevo, destaca el incremento del desempleo en el sector Servicios, con 101.100 parados más. Cabe recordar que los meses de verano de 2022 cerraron con cifras inusuales de desempleo, no vistas en más de una década: por ejemplo, el paro aumentó en 3.230 personas en julio, lo que no sucedía en ese mes desde el año 2008. Respecto al resto de sectores, disminuyó en la Agricultura (15.500 parados menos), prácticamente no sufrió cambios en la Construcción (800 más) y se incrementó en la Industria (7.100).

Asimismo, atendiendo a las comunidades, las mayores reducciones del número de parados se registraron en Andalucía con 56.800 menos, hasta dejar la tasa de paro en el 19 %; Canarias, que resta 50.100 desempleados hasta el 14,57 %; y Baleares, con 24.100 menos y una tasa de paro que roza el 11 %. Mientras, los mayores aumentos se observaron en la Comunidad de Madrid, que anotó 57.700 desempleados en el conjunto del año y cerró con una tasa del 11,51 %; Asturias, con 20.000 más hasta el 14,39 %; y Castilla-La Mancha, que sumó 13.000 desempleados hasta el 14,38 %.