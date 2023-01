Picasso no era un genio

El pintor malagueño fue a morirse en Mougins, en el sur de Francia, el 8 de abril de 1973. Una semana antes había nacido Informe Semanal. Hace medio siglo de todo eso. Picasso debió haber tenido un reportaje obituario en “Informe”, pero por aquel entonces el hombre que pintó el “Guernica” tenía difícil acomodo en el régimen franquista, que se resistía a morir. Pese al silencio televisivo español, el fallecimiento de Picasso fue un clamor mundial.

Había muerto el artista más importante del siglo XX. ¿Un genio? Así se ha reconocido durante décadas, pero en el arte se están revisando conceptos y el de genio hoy está cuestionado. De acuerdo, no fue un genio, fue un artista superdotado, un gigante, un monstruo, incluso, que se zampó todos los movimientos e ismos del XX, que no se paró nunca en sus logros, que se reinventó (ese término está de moda) de continuo.

Con 16 años pintaba como los grandes maestros del Museo del Prado. Soldado alistado, por su padre, también pintor, en las trincheras clásicas se cambió a tiempo de bando para hacer y ganar su propia guerra. París, y luego el sur de Francia, fue su estancia definitiva, su casa de genio (de genio no; de gigante) soberbio, infatigable y universal, a fuerza de tan español.

Picasso nació en Málaga , en la plaza de la Merced, el 25 de octubre de 1881 . Y fue bautizado en la iglesia de Santiago. Ya desde la cuna, no fue o no lo dejaron ser, modesto en nada. Tampoco en nombres. Se llamó Pablo José Diego Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso.

En 1935, su última visita a España

Desde 1935, Picasso no volvió a poner los pies en España, ni siquiera cuando murió su madre en Barcelona, en 1938. En plena guerra civil no era un viaje recomendable. Después se prometió no regresar a nuestro país mientras viviera Franco, así que como él murió dos años antes que el dictador no volvió aquí, pero, como comentó el crítico de arte Santiago Amón, “Picasso vivió como un español y murió como un español. En el momento de su muerte le rodeaban tres ilustres exiliados: Miguel, el secretario, el jardinero y el peluquero, en compañía de Jacqueline, su viuda. Incluso fue amortajado muy a la española, envuelto en una capa cordobesa”.

La catedrática en Historia del Arte, Estrella Jurado de Diego, contesta las preguntas del periodista Juan Antonio Tirado sobre Picasso en el Museo del Prado. INFORME SEMANAL

Han pasado cincuenta años, Picasso cumple medio siglo de muerto e Informe Semanal medio siglo de vida, y, naturalmente, el talento malagueño ha tenido un hueco preferente en el programa.