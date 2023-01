Cada vez cuesta menos hablar de salud mental. Por suerte, la depresión y la ansiedad son ya temas habituales en los medios, en las redes e incluso en las conversaciones entre amigos. Pero esa mayor visibilidad no ha hecho que algunas de sus aristas no sigan algo ocultas tras el reparo. La relación íntima de estos trastornos con el sexo es un tema a tratar que a muchos les quita el sueño. “Apagan la vela del deseo”, apunta el psicólogo Ismael Dorado, y pueden desencadenar pensamientos intrusivos y miedos adicionales.

“Llegas a pensar que nunca más vas a poder relacionarte a nivel afectivo con nadie”, relata Carmen a RTVE.es. Tiene 45 años y conoce a la depresión desde hace décadas. La adolescencia fue el comienzo de esta desagradable convivencia que, en su caso, viene y va por episodios. Cuando se encuentra inmersa en el “profundo agujero”, la vida pierde el placer.

Más allá de la inapetencia como síntoma de la depresión -y a veces consecuencia de su tratamiento-, también la ansiedad, que tiende a presentarse en muchas ocasiones junto a la primera, puede afectar enormemente al sexo. Según explica Dorado, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (Seas), sus síntomas suelen transformarse en somatizaciones como la falta de lubricación, la anorgasmia y la eyaculación precoz.

Aunque el sexo pueda parecer secundario en cuanto a la salud mental, los expertos advierten que, por sus beneficios, necesita la misma atención que el sueño o la alimentación. “Es una actividad natural” que no solo forma parte de la vida, sino que es un “componente muy importante" de ella, sugiere el psiquiatra de la Fundación Anaed Conrado Montesinos. Entre otras cosas, el sexo está relacionado con la autoestima, con el afecto, el estado de ánimo y con la relación con la pareja.

De la falta de deseo a los fármacos: “Pensé que me había quedado impotente”

La depresión es una de las enfermedades más frecuentes del siglo XXI: afecta a casi el 4% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. En general, se caracteriza por una tristeza persistente y una falta de interés o placer en actividades que antes eran gratificantes. "Las personas con depresión están desmotivadas, desesperanzadas y sin ilusiones", lo que suele provocarles desde problemas de sueño hasta de alimentación o de índole sexual, explica Montesinos.

“Todo se convierte en una carga, incluido el sexo“

"Si no me apetecía levantarme de la cama, ni vestirme, ni comer… puedes imaginar lo que me apetecía compartir un momento de intimidad con nadie", añade al respecto Carmen. Durante el pozo de la depresión "todo se convierte en una carga, incluido el sexo". Entonces aparece el miedo a no volver a tener una vida sexual satisfactoria o, si se tiene pareja, a perder una parte de "intimidad básica" en las relaciones. "Me agobiaba aún más porque castigas a tu pareja sin querer", narra a RTVE.es.

A esa inhibición del deseo sexual frecuente en la depresión se le suman, en reiteradas ocasiones, los efectos de los fármacos que se usan para tratarla. Aunque el psiquiatra de Anaed celebra que la medicación ha mejorado en los últimos años, otros expertos sugieren que todavía continúan afectando a la vida sexual. De hecho, muchas personas, sobre todo hombres, pueden negarse a medicarse por este motivo. “Los tengo que convencer”, asegura el médico y sexólogo Pedro Villegas.

A veces, el desconocimiento y el tabú sobre cómo afecta la depresión y su tratamiento a la vida sexual puede incluso asustar a los pacientes. "Pensé que me estaba volviendo impotente", cuenta por ejemplo Carlos, un joven de 33 años que lleva un año y medio en tratamiento. La imposibilidad de autocomplacerse y de mantener relaciones le inquietó enormemente, pero ahora entiende que solo es un efecto transitorio necesario para su recuperación. "Afortunadamente, cuando he salido del pozo mi vida sexual ha vuelto a la normalidad", comparte en la misma línea Carmen.