Ni Carlos ni Ana se acuerdan de la última vez que mantuvieron relaciones sexuales. Carlos tiene 27 años, uno más que Ana, llevan tres años viviendo juntos y, aunque su relación es sana y son felices, hace tiempo que no se da el momento de tener relaciones íntimas.

Cristina López, sexóloga, cuenta en una entrevista con RTVE.es que este caso no es único y que muchas personas llegan a su consulta con ese mismo problema: “Falta tiempo y sobra cansancio”.

Otros expertos coinciden con esa idea, es el caso de Vicent Bataller, sexólogo y presidente de la Asociación Sexología Sin Fronteras, quien afirma que “la inhibición del deseo sexual es bastante frecuente, pero cada vez en edades más tempranas”. Según su opinión, “eso tiene que ver, y mucho, con el hecho de que vamos corriendo todo el día, el estrés, la ansiedad y, fundamentalmente, la falta de dar prioridad a la sexualidad”.

De hecho, algunos estudios demuestran que el sexo entre los más jóvenes está dejando de ser una prioridad y está pasando a un segundo plano. Constanza Bartolucci, sexóloga y miembro del Instituto Iberoamericano de Sexología, explica a RTVE.es que, efectivamente, en la actualidad “existe una priorización de otros distractores o responsabilidades”.

Entre ellos, la investigación de los estadounidenses Jean Twenge, Ryne Sherman y Brooke Wells quienes publicaron un artículo en la revista académica de sexología Archives of Sexual Behavior en el que demostraban que, de media, los jóvenes practicaban sexo nueve veces menos a finales de la década de 2010 que a finales de la de 1990.

En muchas ocasiones “responsabilidades como la carrera académica o el trabajo no dejan tiempo para la sexualidad”, pero en otras los jóvenes se decantan por otro tipo de distractores “con estímulos alternativos” que suponen menor esfuerzo que una relación íntima como puede ser “salir con amigos, ver una serie o ir a clases de cerámica”, detalla Bartolucci.

Insatisfacción sexual y falta de comunicación

Si tratamos las causas de falta de deseo en jóvenes como un puzzle y tratamos de encajar todas las piezas, los expertos coinciden en que una de las más importantes es la insatisfacción sexual.

Lo más común detrás de esa insatisfacción es la falta de comunicación con la pareja o el propio desconocimiento personal en el ámbito sexual. El primero es el caso de Inés, que cuenta en una entrevista a RTVE.es que al principio de su relación le costaba hablar con su pareja sobre lo que le gustaba. Inés tiene 22 años, hace dos que empezó su relación y explica que esa falta de comunicación acabó generando una falta de deseo sexual: “¿Para qué voy a tener relaciones íntimas con él si no me gusta ni me da placer?”, se preguntaba.

“Esto es muy frecuente y, sobre todo, en mujeres jóvenes: si lo que yo necesito no se corresponde con lo que el otro me da, para qué lo quiero con todo el esfuerzo que supone a veces un encuentro sexual, o ya me lo hago yo”, explica la sexóloga Cristina López.

Detrás de esto está, según López, “el cambio social que está habiendo entre las mujeres que empiezan a darse cuenta de que su placer también es importante”. “Mi abuela no se planteaba si su placer era importante, era lo que había que hacer y de eso no se hablaba, pero ahora sí vemos que el placer de las mujeres es importante y si, por el motivo que sea, no se encuentra, se produce la falta de deseo”, explica.

Ligado al desconocimiento sexual también está el tabú del sexo. Si bien es cierto que el estigma se ha ido reduciendo, todavía queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la sexualidad. Son muchas las parejas jóvenes que por pudor, incomodidad o falta de confianza no son capaces de hablar con sus parejas de sexo y “eso es un problema”, sentencia Vicent Bataller.

“Sigue existiendo un gran desconocimiento en el ámbito sexual, ¿cuántas parejas llevan juntas varios años y no conocen lo que le gusta al otro en el ámbito sexual?”, se pregunta Bataller.

Con 20 años, Javier reconoce en una entrevista a RTVE.es que ese es su caso: “Llevo un año y medio con mi pareja y nunca hemos hablado de lo que nos gusta o lo que no nos gusta en el ámbito sexual”.