Elena pidió ayuda psicológica por primera vez cuando tenía alrededor de 14 años. Sufría unas horribles pesadillas que no le dejaban descansar y, pese a que intuía el origen de aquellos terrores nocturnos, todavía no lo había verbalizado. Entonces entendió que el desahucio que padeció su familia en su noveno cumpleaños se había convertido en un “recuerdo marcado a fuego” que nunca la iba a abandonar. Aunque se aprende a convivir con él, "el dolor de la infancia es como un agujero negro", relata.

Lo cierto es que la infancia es la etapa más importante en el desarrollo del ser humano. Por eso es común que los traumas experimentados durante este periodo afecten gravemente a la salud mental de adolescentes y adultos, asegura el presidente de la Asociación Española del Trauma Psicológico, Manuel Hernández. El maltrato y la negligencia emocional son algunos de los más frecuentes, pero algo tan habitual como un divorcio también puede "marcar el cerebro de por vida".

María recuerda perfectamente la ropa que llevaba y cómo olía su casa el día que su padre se marchó. No solo fue un momento duro porque apenas tenía cinco años, sino porque con la separación empezó una dolorosa guerra entre sus progenitores en cuyo epicentro siempre se sentía sola. Poco más de un lustro después fue diagnosticada con anorexia. "Fue mi forma de externalizar la falta de cariño y atención", lamenta.

Los propios niños a veces tienden a "callar y aguantar ", narra María. Ella comenzó a relacionar sus problemas de salud mental con el divorcio de sus padres después de varios años y tras observar que continuaba repitiendo "ciertos patrones de conducta". Reconoce, sin embargo, que en el fondo siempre supo "que había algún por qué" detrás de ellos. El problema es que "no quieres llegar al fondo y remover porque duele", insiste.

Las psicopatologías empiezan a gestarse cuando los menores se enfrenta a una "sobrecarga de malestar" para la que no tienen herramientas . No obstante, las consecuencias del trauma suelen pasar desapercibidas para muchas familias hasta la adolescencia, cuando es más probable que se externalicen a través de dificultades serias como la anorexia.

Según un estudio publicado en la revista European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience este mes de noviembre, sufrir un trauma en la infancia triplica el riesgo de desarrollar un problema de salud mental.

Fobia a la maternidad, relaciones dependientes y otras consecuencias

Tanto para María como para Elena la huella que dejan los traumas infantiles son evidentes. Conviven con ella todos los días, y a veces su herida vuelve a abrirse. "Aunque ya no me acuerdo todos los días, cuando paso por un momento difícil, vuelve el mismo dolor", relata Elena a RTVE.es.

A sus 30 años, aún siente que su ansiedad y muchos de sus comportamientos "están conectados al pasado". La pérdida de su casa cuando era una niña y ser testigo del sufrimiento por el que pasaron sus padres le han provocado auténtico pavor a la inestabilidad económica. Además, le han hecho desarrollar ansiedad y hoy día acude todavía a terapia psicológica. "Para mí es mucho más complicado afrontar problemas", lamenta la joven.

María, por su parte, tiene 33 años y la separación no amistosa de sus padres cuando cumplió cinco años le ha regalado "una fobia enorme a la maternidad". El divorcio la posicionó como intermediaria en una guerra "sin amor" que terminó llenándole la mochila de demasiadas carencias afectivas. A raíz de ello desarrolló anorexia a los once años, pero también ha sufrido relaciones emocionalmente dependientes y depresión. Por eso, dice, conoce de primera mano la importancia de la crianza de los progenitores en la salud mental y no quiere arriesgarse a pasarle el testigo del sufrimiento a sus hijos.

“No puedes llevar a terapia ni a tu madre ni a tu padre“

En cualquier caso, la joven recuerda que "echarle la culpa" a los padres no es la solución a los traumas de la infancia. María cree que comprender el origen de los mismos ayuda a "encontrarle sentido" a ciertos problemas de salud mental y a descubrir las claves para sanarlos, pero que hay que tener en cuenta que "el trabajo es solo tuyo". "No puedes llevar a terapia ni a tu madre ni a tu padre", y tampoco es posible arreglar el pasado.