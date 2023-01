El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha sido multado este viernes por la policía del condado inglés de Lancashire por no llevar puesto el cinturón de seguridad en el coche mientras grababa un vídeo para las redes sociales.

Las fuerzas de seguridad indicaron en Twitter que a raíz de las imágenes que muestran a "un individuo que no lleva el cinturón de seguridad como pasajero en un coche en movimiento" han emitido una multa a un "hombre de 42 años de Londres".

“Following the circulation of a video on social media showing an individual failing to wear a seat belt while a passenger in a moving car in Lancashire we have today (Friday, Jan 20) issued a 42-year-old man from London with a conditional offer of fixed penalty. pic.twitter.com/i2VJkFL2oL“