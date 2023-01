La pandemia del hambre (II)

La vida se vuelve más insostenible a medida que el verde de la sabana africana deja de teñir la tierra. Ali Shira Omar es testigo de la desertificación provocada por la sequía y el cambio climático. Como él, la tradicional población nómada de la región de Sanag, en el norte de Somalia, vive con angustia la peor sequía que se recuerda en 40 años. En sus 60 años de vida, recuerda con desconsuelo otros tiempos en los que, pese a no quedarle más que la sombra de alguna acacia, la lluvia siempre llegaba, sin embargo, en esta ocasión esa ansiada humedad se resiste a bañar una tierra cada vez más inhabitable.

Como Omar, otras familias de pastores nómadas somalíes se están viendo obligados a abandonar la vida heredada de sus ancestros que les llevaba a moverse en busca de pastos para su ganado por la sedentaria estabilidad de los improvisados asentamientos que proliferan en la región.

En una vida anterior, Omar contaba con camellos y ganado suficiente para sostener a sus once hijos. Los camellos habían sido su vehículo ecológico, sin ruedas ni motor. La leche alimentaba a los más pequeños y la carne saciaba el hambre en épocas de escasez. Su ganado era su único ahorro y un colchón para afrontar cualquier imprevisto. Hasta hace seis años Omar se movía por las tierras del norte del país al antojo de su rebaño, pero llegó la sequía y lo perdió todo.

Según Naciones Unidas, la penúltima sequía afectó a más de tres millones de personas en Somalia, mientras la actual pone en peligro la vida de más siete millones. Omar sobrevivió a la anterior, no así su estilo de vida que pasó del nomadeo al sedentarismo. Lo perdió todo, y tuvo que reinventarse en el marco de un proyecto impulsado por OXFAM Intermón que ayuda a los ganaderos nómadas en la construcción y explotación de los cultivos en invernaderos. Esta nueva vida le está permitiendo salir adelante pese a que la nueva amenaza de hambruna tiene en vilo a más de la mitad de la población de este país castigado por décadas de inestabilidad, hambrunas, sequías, y la crónica crisis económica que les acompaña desde el derrocamiento de Siad Barre, en 1991.

Omar es un libro de la historia reciente de una tierra castigada , no solo por la perenne inseguridad, sino que ahora también por el cielo. Mira hacia arriba de reojo para reprocharle la quinta estación seguida sin lluvias. Abre con cuidado una puertecita de zinc que da acceso a su huerta, un pequeño trozo de llanura envuelto en plásticos translúcidos que lo aíslan de la aridez del exterior. Con unas manos finas y callosas va señalando con orgullo sus logros: tomates, remolacha, zanahoria, cebolla, patatas, etc.

Nómadas contenidos en campos de desplazados internos

A lo largo de la carretera, un reguero de improvisadas viviendas siembran estas llanuras inhóspitas del norte de Somalia, pequeños cobijos cercados por una maraña de ramas y restos de matorrales secos que de no ser por las coloridas telas de vestir reconvertidas en cubierta podrían confundirse con las acacias del desierto. Por lo general, cada familia cuenta con dos habitáculos, uno más pequeño que sirve de cocina y otro de dormitorio. Saed Abdi Duale tiene 65 años y siempre ha sido pastor.

“La sequía causó la muerte de gran parte de los animales que teníamos. Nos mudamos a este campamento, no teníamos transporte tan solo burro”, dice mientras acomoda una esterilla de plástico amarillo y rosa que ofrece como asiento. Él es padre de familia y con su mujer decidieron emprender camino. “Tardamos 14 días caminando para llegar hasta aquí”, una distancia aproximada de 150 kilómetros.

Según relata, los campamentos se instalan cerca de las carreteras para ser más visibles, con la esperanza de que alguien se acuerde de ellos, el Estado o las organizaciones internacionales. Llegaron a mediados de octubre. “Éramos autosuficientes con nuestros animales, pero ahora ya no tenemos nada”, explica. “Tenía unas 200 cabras y ovejas además de 30 camellos”. Ahora le quedan cinco camellos y una treintena de cabras. El problema está en la sequía, “si el ganado no bebe agua y no encuentra pastos muere”.

Saed insiste en que “cuando los animales se debilitan dejan de reproducirse y, por lo tanto, las familias dejan de depender del ganado para que el ganado dependa de ellos”. El ganado es su único patrimonio, es la herencia recibida de sus padres y la que esperan dejar a sus hijos, y por esta razón destinan todo lo que tienen a la supervivencia de sus animales. Esta sequía, arguye Saed, es la peor porque no han tenido tiempo para recuperarse de la anterior. “En las anteriores sequías acababa lloviendo de nuevo y teníamos animales recién nacidos”, asegura, pero ahora llevan un lustro alzando sus miradas hacia un cielo que hace oídos sordos ante sus plegarias.

“En las anteriores sequías acababa lloviendo de nuevo y teníamos animales recién nacidos“

Este campo de desplazados internos no ha contado, por ahora, con ningún apoyo. Cuando pueden comen algo. A veces una vez al día arroz, otro día maíz o “simplemente vamos a dormir”, asegura su mujer, Moko Kahin. La mejor forma de luchar contra el hambre es no moverse. No gastar energía. Y en estas condiciones ya han perdido la esperanza de volver a su aldea y a una vida, la de recorrer las llanuras verdes tras sus rebaños, aunque se congratulan por contar con una comunidad que les brinda apoyo. “Nos ayudamos y cuidamos entre todos”, concluye con un gesto de las manos que no admite réplica.