Al menos 100 muertos y 300 heridos por la explosión de dos coches bomba en Mogadiscio

Al menos 100 personas han muerto y otras 300 han resultado heridas en un atentado con dos coches bomba en Mogadiscio. Las explosiones se han producido frente al Ministerio de Educación en la capital de Somalia.

La Policía ha responsabilizado del ataque a la organización yihadista Al Shabaab, la más activa del país y una de las más peligrosas del continente.

"Nuestra gente que fue masacrada incluía madres con sus hijos en brazos, padres que padecían afecciones médicas, estudiantes que fueron enviados a estudiar, empresarios que luchaban por la vida de sus familias", ha señalado este domingo el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, tras visitar el lugar donde ha tenido lugar el suceso ocurrido el sábado.

Entre los fallecidos se encuentra el periodista Mohamed Isse Koona, de 29 años, según ha confirmado el Sindicato de Periodistas de Somalia en su cuenta de Twitter.

“The 29-year-old prominent television reporter, Mohamed Isse Koonaa, was rushing to the scene of the first bombing when he was hit by a second blast nearby, acc. to police sources and colleagues. https://t.co/7sR6VMVqUt pic.twitter.com/ofGALHh6vN“