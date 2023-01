Mujeres frente al cambio climático en Somalia: ¿cómo vencer la sequía con un vaso de agua al día?

“Quiero contar mi historia”, así se presenta Mariam Hussein, una mujer de 45 años que aparenta más edad de la que realmente tiene, con un caminar pausado, pero decidido y una mirada firme que resulta imposible de penetrar. Es alta, muy alta. Su esbelta silueta se insinúa bajo las dos telas con las que viste, morada la de arriba y en varias tonalidades de amarillo y lila con bordados de flores, la de abajo. Vive en Sincaro, una aldea pequeña que alberga a unas 500 personas en el norte de Somalia. “Llegué aquí hace seis años. Vine sola, con mis siete hijos pequeños”, comienza su relato.

“No tengo marido. Murió hace diez años”, intenta explicar lo que la diferencia de las demás mujeres que nos han recibido en una de las localidades más golpeadas por la sequía en el norte del país. Como era costumbre, ella se casó a muy temprana edad y tuvo siete hijos. Tenía medio centenar de camellos que le daban para vivir desahogada, pero al morir su marido se encontró sola al frente de la familia y de todo el ganado. Ella y otras mujeres necesitan explicar por qué se sienten las primeras víctimas del cambio climático.

Las mujeres son las que más sufren la sequía, en todos los aspectos de su vrida, especialmente durante la menstruación. En este campo de desplazados internos se puede decir que son ellas las que tienen que responder a las hostilidades de las consecuencias del cambio climático. Ellas son las que tienen que escuchar los estómagos vacíos de sus hijos y pensar en soluciones imaginativas, como poner a hervir agua y buscar algo para cambiarle el sabor y que parezca una deliciosa sopa. Ellas son las que tienen que renunciar a sus necesidades básicas para que los demás puedan beber, exponiéndose a la violencia en los trayectos para buscar esa agua. Ellos emigran, ellas se quedan.

En Somalia, la supervivencia de la mitad de la población se ha convertido en un verdadero reto . El país aún no se ha recuperado de las anteriores hambrunas, las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, la sistémica inseguridad que hace casi imposible el reparto de la ayuda humanitaria en las zonas rurales, y la desertización que se ve acelerada por el cambio climático. Más de 7,1 millones de personas están en riesgo de hambre extrema.

La vida de Mariam ha sido un auténtico viacrucis , cargado de dificultades e infortunios. La sociedad somalí es tradicional y le cuesta aceptar que una mujer pueda ser autosuficiente , ello añadido a la aridez del territorio que obliga a estar en continuo movimiento en busca de pastos, supone una auténtica audacia en uno de los países más inseguros del mundo. “Mis siete hijos eran muy pequeños, los saqué adelante yo sola” , insiste. En la sequía de 2017 estuvo al borde del colapso. “Todos los días me encontraba con algún camello muerto o enfermo”, calcula que en total murieron 48 camellos . Le quedaron dos para moverse ella y sus hijos hasta conseguir llegar a un sitio con agua.

La sequía afecta sobremanera a las mujeres . Con los desplazamientos aumenta la violencia de género y las afecciones mentales, son ellas las que soportan la constante demanda de comida de los hijos, y además, coinciden, no tienen suficiente agua para cubrir sus necesidades básicas. “Si tenemos la regla usamos telas y luego las tiran, antes por lo menos las podían lavar” , asegura Hodan Mohamed, coordinadora del proyecto de agua financiando por OXFAM Intermón en Sincaro aunque la comunidad ha querido aportar el 20%.

“La pequeña cocina tiene un par de cuencos de acero vacíos, una especie de olla que no contiene nada dentro y vasos boca abajo.“

Nadie habla de las personas que mueren de hambre por las consecuencias de la sequía. Lo importante es la supervivencia de los que están . Hablan de las enfermedades que provoca el hambre. El futuro no existe. El entretenimiento con las labores del hogar y el cuidado. La pequeña cocina tiene un par de cuencos de acero vacíos , una especie de olla que no contiene nada dentro y vasos boca abajo.

Sin agua no hay intimidad

Con un metro, Hodan señala las lindes de la instalación e indica a los operarios donde deben construir la barrera de seguridad para evitar accidentes. La aldea es importante por estar en equidistancia con tres regiones muy afectadas por la desertización. Las 500 familias que la habitan han ido llegando de zonas mucho más afectadas. “Sincaro es un punto de encuentro”, señala. No solo de personas, sino también de ganado.

Para Hodan, esta es una construcción dirigida especialmente a las mujeres. Es sobre todo para ellas. “Son las que más se ven afectadas por la sequía”, asegura. Coincide en que siempre se quedan solas. “Los hombres se van en busca de pastos e intentan que sobreviva el ganado”, dice lamentando que se olviden del resto de las cargas familiares.

Hodan Mohamed, coordinadora del proyecto de agua en Siraco, reunida con un grupo de mujeres PABLO TOSCO (OXFAM INTERMÓN)

Hodan señala a unas chicas jóvenes que miran de reojo en la reunión. Las niñas cuando tienen la menstruación se recluyen y no salen de casa. “No hay agua para lavarse, manchan la ropa y se avergüenzan de ir a escuela”, explica. Utilizan telas porque no tienen compresas ni tampones. Pero las telas hay que lavarlas, lo que resulta difícil por la escasez de agua. Por otro lado, afirma Hodan, se dan múltiples casos de abortos espontáneos para las que tienen que traer agua desde muy lejos. Esto se suma a las infecciones y a las enfermedades que produce emplear agua no potable. "¿Dónde están las medicinas, vendrán en camello?", dicen irónicamente.