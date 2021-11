Mujeres africanas: emprendimiento, derechos y lucha contra la violencia de género

Las cifras sobre África suelen ser demoledoras. Aunque en este continente formado por 54 países hay una amplísima diversidad, lo asociamos con hambre, retraso económico, problemas políticos o desigualdad social. Por ejemplo, la mayor parte de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector informal o en la agricultura sin reconocimiento ni derechos. Efectivamente, las mujeres africanas producen el 80% de los alimentos, pero sólo tienen el 15% de la tierra. Pero lo que normalmente no vemos es el inmenso potencial que tiene su población, por ejemplo las mujeres.

De forma individual o mediante asociaciones más o menos extensas y fuertes, muchas luchan en sus países por mejorar la suerte de las demás mujeres y, por extensión, la del resto de la sociedad. Recientemente ha visitado España un grupo de mujeres líderes en distintas parcelas de veinte países africanos. El programa 'Raisa' (lideresa) organizado por AECID con la colaboración de Mujeres por África intenta tender puentes y compartir experiencias. El programa 'Objetivo Igualdad' ha estado con algunas de estas mujeres para saber qué tienen que decir sobre el futuro del continente.

El otro gran aspecto que trabaja FIDA es la promoción de la participación política de las mujeres y la monitorización del cumplimiento de las promesas políticas que se les hacen. Están convencidas de que sólo si las mujeres participan en la toma de decisiones y se sientan a la mesa con los hombres habrá mejores leyes y políticas . Anne Ireri, no obstante, está convencida por su experiencia de que lo primero es la autonomía económica: " El dinero no lo resuelve todo, pero reduce los problema s que tienes. Con dinero, puedes emprender un negocio, puedes educar a tus hijos , puedes poner comida en la mesa, puedes participar en el desarrollo de tu nación sin preocuparte de qué van a cenar tus hijos".

La Federación Internacional de Abogadas (FIDA) nació en México en 1944 y desde entonces se ha extendido por todo el mundo. El objetivo es que n inguna mujer o niña sufra por no tener acceso a ayuda legal , como explica su directora ejecutiva en Kenia, Anne Ireri: "Trabajamos en dos áreas: una sobre el acceso a la justicia. Ofrecemos a las mujeres que no pueden permitirse pagar asistenca legal vengan a FIDA y les ofrecemos una abogada de forma totalmente gratuita . Puede ser para asistirlas en un juicio, o encontrar medios alternativos para resolver disputas, que suelen ser familiares, por la propiedad o la tierra y matrimoniales".

En eso está otra organización, Women in Africa (WIA) presente en los 54 países africanos . "El continente africano es el número uno en emprendedoras. Una de cada cuatro mujeres africanas se convierte en emprendedora y monta un negocio. Pero también estamos a la cabeza en número de negocios que fracasan y esto es porque las mujeres no tienen formación adecuada, a veces son discriminadas.. . se enfrentan a muchos desafíos. Conseguir financiación es un gran desafío", expone Hafasat Abiola-Costello, presidenta de Women in Africa.

"Tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan junto a familias... Tenemos también un programa en la escuela con adolescentes, financiado por la cooperación española, donde se trabaja de cerca con los jóvenes, chicos y chicas, para concienciarles contra la violencia. No podemos permitirnos estar todos los días con noticias de mujeres asesinadas o violadas", expone Rosària Vieira. Cree que uno de los problemas principales para las mujeres es que aunque haya leyes positivas no se llevan a la práctica: "En Cabo Verde, el problema principal ahora mismo es poner en práctica la ley de paridad que tenemos y sensibilizar a las familias, capacitar y formar a las mujeres para avanzar en su promoción y derechos".

Feminismo en África

El Khamsi cree que a menudo se toma la defensa de la identidad cultural como una excusa para oponerse a las demandas de las mujeres o no hacer reformas legislativas. En el caso de los países árabes, habla de feminismos en plural y ve tres tendencias fundamentales: "Algunos movimientos se inscriben en un contexto religioso y no se reconocen como feministas aunque defiendan a las mujeres, otros son partidarios de la separación entre Estado y religión y en el medio hay movimientos que tienen una referencia a los derechos universales pero también se inspiran en la religión para reivindicar la igualdad".

La organización Afrofeminist Data Futures ha identificado más de 140 colectivos feministas sólo en 30 países africanos. El feminismo goza de buena salud y las mujeres son cada vez más conscientes de la necesidad de unirse y el poder que les da esa unión. "Las mujeres están relegadas a la economía informal, a los lugares más bajos. Eso no es África, eso es el patriarcado, es sólo temor, es dominación. No habrá liberación para África no sin la liberación de las mujeres africanas", asegura Hafasat Abiola-Costello, presidenta de Women in Africa. "Ya seas hombre o mujer, si tienes el convencimiento de que un chico es igual que una chica, que ninguna mujer o niña tienen que sufrir por el hecho de serlo, eso es ser feminista", dice Anne Ireri. "Yo soy feminista y soy de las que defiende: Ya es hora", añade Rosària Vieira.