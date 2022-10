"Todos los meses tengo la regla, pero no siempre tengo agua". Es el testimonio de Mardiana Maiga, una joven de 26 años que atiende a RTVE.es desde Bamako (Mali), donde está estudiando en la Escuela de Profesionales de Salud la especialidad de comadrona. Es originaria de Tassiga, una pequeña aldea ubicada en la región de Gao, en el sureste del país.

Maiga ha heredado la pobreza menstrual que ya sufrían las mujeres de su familia, que no suelen utilizar compresas, támpax ni copa menstrual, ya que acostumbraban a emplear sus telas tradicionales o simplemente trapos de ropa vieja. El problema surge en los tiempos de sequía, pues la falta de agua les impide lavarlas y reutilizarlas. "La regla es sinónimo de agua", dice Maiga, mientras denuncia que su escasez impacta directamente sobre la vida de las mujeres. "Los días del periodo suponen un estrés para muchas mujeres que tienen que recorrer kilómetros para conseguir algo de agua", esgrime, y pone como ejemplo de esta realidad a sus hermanas y su madr,e que viven en la pequeña localidad ubicada en la frontera entre Mali y Níger.

"El río no está lejos de casa, pero en los últimos años se está secando", expone. Y es que Mali es uno de los 20 países más sensibles al cambio climático, según el Índice de Adaptación Global de Notre Dame (ND-Gain). Los efectos de la sequía y el cambio climático están provocando, según Naciones Unidas, desplazamientos internos que amenazan con causar conflictos intracomunitarios, siendo las mujeres las primeras víctimas. En la región, las necesidades se disparan y convergen con múltiples crisis, entre ellos conflictos armados, pobreza extrema, inseguridad alimentaria o el calentamiento global.

La crisis alimentaria las somete a mucha más presión para abastecer las necesidades de la familia. "Tengo muchas más necesidades insatisfechas como por ejemplo comida, azúcar, cereales, vivienda, etc. Hay personas mayores que atender y muchas mujeres somos cabezas del hogar ", enumera Nur. Ella no quiere olvidarse de las mujeres con discapacidad y las personas más vulnerables que necesitan cuidados especiales en un contexto extremo donde duermen cada noche con el estómago vacío.

Por otro lado, recuerdan que si el agua no está muy limpia es preferible que no se emplee para lavarse por miedo a tener infecciones vaginales . Lo mismo ocurre con los dolores: "Su único remedio es beber agua caliente durante la regla o amarrarse el vientre con un trozo de tela para calmar las molestias ", dice. Además, " nadie puede costearse el agua potable y muchos niños tienen diarreas muy frecuentes ". Según UNICEF, la cifra de niños y niñas del Cuerno de África y del Sahel que podrían morir si no reciben apoyo urgente puede llegar a ser devastadora debido a la combinación de la desnutrición grave y el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua.

Tener la regla es un tabú, las niñas no van a la escuela

Muchas niñas dejan de ir a la escuela al no tener una tela o un trozo de colchón cuando tienen el periodo. Las mujeres en Kelehe aseguran que por la falta de acceso a la protección sanitaria, las niñas a menudo se ven obligadas al absentismo escolar. A esto se añaden algunas creencias locales, también relacionadas con la regla, tales como "que una mujer menstruando no puede cruzar un campo porque lo deja yermo" o las que dicen que "con la regla una chica no puede tomar la leche de vaca porque si no la vaca dejará de producir leche".

Maiga denuncia que la situación de la sequía agrava una situación que ya existía. Sus necesidades aumentan y no pueden expresar ninguna demanda: "Hay mujeres que aún se quedan en casa hasta que termine el periodo para que los hombres no vean las manchas de sangre en sus taparrabos". Hombres que, por cierto, evitan dormir en el mismo lecho porque trae mala suerte si les salpica la sangre.

"La ropa no es perfecta para limpiar mi cuerpo de la sangre menstrual, pero no tengo otra opción. Antes por lo menos podría comprarme jabón, pero ahora no podemos comprar nada", cuenta Esh Nur Ahmed, que recuerda que los precios de productos básicos se han disparado y que además tampoco habría suficiente agua para lavar. No quiere que la vida se pare por los días de regla: "Noto que cuando tengo con qué hacerle frente puedo ir a todas partes".

"En un lapso de 50 años, el avance del desierto amenaza con borrar completamente del mapa tres o cuatro países de África", aseguró Kurt Waldheim, ex Secretario General de Naciones Unidas, en un discurso en 1974, pronunciado en el marco del Comité Interestatal de la Sequía en el Sahel. Por ahora, la sequía y el cambio climático ha limitado su libertad deambulatoria y en el caso de las mujeres, incluso les ha impedido participar con dignidad en sus comunidades. Nur, mientras tanto, seguirá mirando al cielo ante el temor del calentamiento global y la sed, no les dejen vivir.