Pobreza menstrual: cuando las mujeres tienen que elegir entre la alimentación y la higiene

¿Eres mujer? Si es así, la estimación de los expertos es que te gastes entre 6.000 y 10.000 euros en compresas o tampones a lo largo de tu vida. Es el cálculo de Águeda Gómez, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo. El acceso a estos productos esenciales no está al alcance de todas. Menos tras una pandemia que no solo ha puesto en jaque el mundo como lo conocíamos hasta ahora, si no que ha acrecentado las desigualdades. En España, dos de cada diez mujeres están bajo el umbral de la pobreza. Lo que implica que un 20% no pueden tener acceso a una higiene correcta. Una cifra que aumenta al 28% en 2019 en la edad de mayor fertilidad según el Instituto Nacional de Estadística.

Pero la pobreza menstrual va más allá de tener acceso a estos productos de higiene íntima, también es la falta de disponibilidad de agua potable, jabón y otros elementos necesarios para cuidar la higiene y, por tanto, la salud. Según Unicef, solo el 40% de la población tiene a su disposición lavabos saneados. Un dato que contrasta con las cifras de Plan Internacional que calculan que, un día cualquiera, 800 millones de mujeres y niñas menstrúan.

“La pobreza menstrual significa tener que elegir entre comprar arroz o compresas”, asegura Gómez. Para Ana Enriche, portavoz de period.org, se trata de una pobreza derivada de la económica en la que “hay quienes no pueden gastarse lo que no tienen, recurriendo a métodos para gestionar su menstruación impensables en nuestra sociedad, como cartones, periódicos o telas”, según escribe en una columna de opinión para El Periódico.

La situación es más extrema en los países más pobres, claro, pero, en Europa, una de cada cuatro mujeres también tiene que tomar esa decisión dicotómica según un estudio de Intimina.

Un negocio millonario Un envase de compresas de absorción normal de entre 20 y 64 unidades puede alcanzar hasta los 5,38 euros según el último estudio de FACUA sobre estos productos. Y el precio puede llegar a variar hasta un 400% en función de la marca y el supermercado donde se comercialice. Aunque en España todavía no hay estudios oficiales que recojan los datos de pobreza menstrual, quienes trabajan de cerca con los colectivos más vulnerables sí remiten esa dificultad en el acceso. Es el caso de las despensas solidarias que han continuado el trabajo que estaban haciendo en los barrios con menos recursos o las que se han creado a raíz de la emergencia social por la crisis sanitaria del Covid. Aunque empezaron con el tema alimentario pronto se dieron cuenta "de la demanda que había en los repartos a personas en situaciones de vulnerabilidad y dedimos incorporarlo", cuentan desde Somos Tribu Vallecas a RTVE.es. Un extremo que confirman desde la Plataforma La CuBa, donde "se habló mucho de ese tema en la pandemia" y se trató ya que "para algunas familias podía ser tema tabú".

Los gobiernos contra la pobreza menstrual Escocia y Nueva Zelanda son dos de los pocos ejemplos que hay a nivel mundial de preocupación institucional por esta problemática. Hace un año que el parlamento escocés aprobó un proyecto de ley para ofrecer de forma gratuita productos de higiene como compresas y tampones a las mujeres. Lo hizo en la primera discusión y de forma casi unánime convirtiéndose en el primer país del mundo en establecer mediante una ley la gratuidad. Los artículos se ofrecen desde entonces (sin ningún coste) en centros comunitarios, farmacias y centros educativos. You will find more infographics at Statista En España el debate está en una fase menor. El nuestro es uno de los catorce países europeos que tienen el mismo IVA para las compresas y tampones que para el tabaco o el vino. Son un producto bajo el tipo general en el que también se encuentran productos de lujo como los referidos. Aunque el gobierno anunció su pretensión de grabarlos con el impuesto superreducido en los pasados presupuestos, la medida sigue siendo una asignatura pendiente. No lo es desde 2004 en Kenia, por ejemplo, que fue el primer país en quitar la “tasa tampón” o en Reino Unido, Austria o Canadá. La Portavoz de la OCU asegura que el IVA de las compresas es bastante elevado Con los cambios legislativos que no llegan son muchas las iniciativas sociales que buscan esquivar esta penalización económica para las mujeres. La Universidad de Vigo, en Pontevedra, es la primera universidad de España en repartir compresas y tampones de forma gratuita para sus estudiantes y trabajadoras, una medida pionera en España. Águeda Gómez, ha contado a ‘La Hora de La 1’ que en su vertiente material este proyecto pretende “apoyar a la crisis que estamos sufriendo a raíz de la pandemia y que afecta en mayor medida a las mujeres”. Tiene también, dice desde la Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense, una dimensión de carácter simbólico que pretende “hacer una universidad más justa, más igualitaria y también más humana reconociendo una necesidad específica de las mujeres que son la mitad del personal de la universidad”.