Cada mes, Iciar tiene la regla y con ella llega un dolor intenso. “No puedo estar erguida, me tengo que tumbar”, cuenta a RTVE.es, sobre cómo afecta a su trabajo. Es maestra y en alguna ocasión ha tenido que pedir permiso para irse a casa, pero otras muchas veces toca aguantar.

“Cuando sé que voy a estar así, aviso a los niños de que ese día van a tener que trabajar de forma más independiente, porque yo no puedo estar moviéndome. Tengo que estar centrada en controlar el dolor y ya está. No puedo levantarme de la silla”, afirma. A pesar de los antiinflamatorios que toma, durante el primer y segundo día de menstruación el dolor se atenaza en el vientre y acaba causándole un malestar general.

La mitad de las mujeres sufre reglas dolorosas, al menos una vez cada seis meses, y el porcentaje supera el 70 % cuando hablamos de jóvenes, según una encuesta de la consultora Kantar. Los datos que maneja el Ministerio de Igualdad son parejos, de acuerdo con una entrevista de la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, en El Periódico. Pero no todo el dolor de regla o dismenorrea es igual de intenso, por lo que el Gobierno prevé reconocer bajas por menstruaciones "incapacitantes", tal y como ha desvelado el borrador de la futura ley del aborto al que ha tenido acceso RNE.

El texto, que no es definitivo, contempla tres días al mes, prorrogables a un máximo de cinco si se justifica la necesidad mediante un informe médico. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha advertido que es un tema "en discusión" en el seno del Consejo de Ministros y lo cierto es que está generando debate también fuera de él.

"En general es soportable, pero me gustaría poder irme a casa cuando no lo es"

Pero el dolor menstrual no se vincula siempre a una enfermedad y muchas mujeres lo tenemos asumido como parte del proceso. Se llama dismenorrea esencial o funcional cuando no se debe a ninguna anomalía o patología como la endometriosis.

"Una vez me pasó viajando sola por trabajo. Estaba en el coche y se te junta el dolor, el sudor, los nervios... No podía hacer nada. Solo beber agua y abrir las ventanillas", cuenta María, que lo sufre a veces, a pesar de tomar la píldora y antiinflamatorios para controlar los dolores. "No son todas las reglas así. Creo que hay que ser honesto con el dolor que se tiene: en general es soportable, pero sí que me gustaría tener la posibilidad de poder irme a casa si me encuentro de esa manera", valora.

La ginecóloga Gallardo confirma que es un motivo de consulta habitual y suele surgir también en la evaluación de pacientes que acuden al especialista por otras razones. La mayoría se solventa con los llamados "medicamentos antiinflamatorios no esteroideos", como el ibuprofeno. Sin embargo, a veces el problema llega a las urgencias.

Son casos concretos en los que un dolor pélvico o abdominal "muy fuerte" aparece de repente y va acompañado de náuseas, vómitos y desmayos, en un cuadro que se aproxima al síncope. "Cuando quieren tomarse algo, ya están fatal y, entonces, tenemos que ponerles un analgésico por vía intravenosa", continúa la especialista. Serán solo unas horas, puntualiza, pero ese es a todas luces otro problema "incapacitante".