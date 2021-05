El tabú de la regla: las mujeres se callan el dolor y ocultan su incomodidad

Las mujeres tenemos la menstruación durante una media de cuarenta años y sin embargo gravita un silencio sobre el hecho de menstruar. Hablamos con diferentes expertas sobre los tabúes que aún pesan hoy en día sobre la regla. ¿Por qué se sigue escondiendo la menstruación? ¿Se asocia la regla con connotaciones negativas? ¿Falta educación tanto para niñas como niños? Entrevistamos a Sonia Encinas, sexóloga, Irene Aterido, socióloga, y a Paloma Alma, periodista y autora de "Cyclo", un libro que explora una menstruación sostenible y en positivo para solucionar este conflicto.

"La regla, la menstruación es un tabú, absolutamente. Yo digo -al menos desde donde yo trabajo- que es un tabú porque vivimos en una sociedad que ha sido narrada tradicionalmente por hombres. Y no caben los relatos femeninos, de todo lo que tiene que ver con los relatos femeninos no se habla. Y de lo que tiene que ver con la sexualidad femenina tampoco. La menstruación es el tabú de los tabúes", explica Sonia Encinas

No se suele hablar del dolor de la regla, aunque desde hace cuatro años este comportamiento está cambiando. "Hasta 2018 era muy difícil entrar a hablar de salud menstrual si no eras ginecóloga. Desde las asociaciones de pacientes y activistas por el ciclo menstrual teníamos un bloqueo en la edición y, de repente, en 2018, salen unas portadas en Estados Unidos y en Francia y se empieza a hablar de la regla en las redes sociales, con una perspectiva de género y feminista", asegura Irene Aterido, al frente del proyecto 'Me duele la regla'.

Asociada a valores negativos La regla se ha asociado a valores negativos y la sangre femenina se ha estigmatizado desde el patriarcado, aseguran las expertas consultadas por Objetivo Igualdad. Sonia Encinas añade que sería importante educar más desde una edad temprana tanto a chicas como a chicos sobre la realidad de este proceso fisiológico y sobre las consecuencias y molestias que puede conllevar. "Hay un tabú en la menstruación. Porque todavía hay que mujeres que dicen que cuentan cuándo están menstruando y cuándo les ha bajado la regla y lo comparten. Pero yo siempre les pregunto: '¿Cuándo tienes alergias de repetición, infecciones vaginales y candidiasis repetidamente ¿a qué no lo cuentas, a que no lo compartes con los demás?' Y eso es parte del tabú del ciclo", asegura Paloma Alma. “No cuentas cuándo tienes alergias o infecciones vaginales “ Desde las redes sociales, desde la base, generaciones de mujeres rompen una brecha para hablar de la menstruación desde todos los ángulos, sobre los temas que preocupan a las mujeres como el dolor, la endometriosis, la incomodidad, pero también desde una perspectiva que retrate la regla en positivo, deteniéndose en las perspectivas más creativas del ciclo menstrual. "Realmente está siendo revolucionario. Aunque las redes sociales tienen cosas negativas, porque también hay que revisar la forma de relacionarnos con Internet, está siendo una oportunidad enorme", añade Sonia Encinas. Mujeres no menstruales o cómo elegir si se quiere tener la regla Sin embargo, la gente de mayor edad no tiene fácil acceso a redes ni está acostumbrada a ellas y les pesa más el lastre educacional de la tradición del pasado, lo que significa que la menstruación sigue siendo un tabú para ellas y ellos. "Yo creo que está cambiando para la gente más jovencita, para milenial y centenials, pero todavía en las capas de mayor edad no ha cambiado tanto por la falta de acceso a redes sociales y a una visión diferente. Su contacto por el ciclo menstrual pasa por la medicina", dice Irene Aterido.

Nuevos productos higiénicos Las chicas más jóvenes también rompen con la tradición, recurriendo a recursos higiénicos nuevos como, por ejemplo, la copa menstrual. También se pone encima de la mesa el problema de la pobreza menstrual y el elevado precio de los recursos higiénicos. Hay que recordar que las compresas y los tampones tienen un IVA igual que el del caviar. “A las adolescentes hay que decirles que vayan al médico cuando la regla les provoca dolor“ Otra cuestión es el dolor de la regla, tabú para generaciones de mujeres, que se sufría en silencio y se llevaba, muchas veces, como una mortificación que había que ocultar en el trabajo y el ocio. "Cuenta que el 50% del dolor de regla de las adolescentes va a ser endometriosis en la edad adulta. Son datos que da el doctor Carmona, un médico muy reputado. También a las adolescentes hay que inculcarles que no hay que callarse cuando duele la regla, que hay que acudir al médico", añade Irene Aterido.