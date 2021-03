¿Y esa cara? ¿Tienes la regla? La menstruación solo nos dura un par de días al mes, pero los prejuicios sobre ella los aguantamos todo el año. Aunque sea un proceso biológico natural, parece que nadie quiere hablar de la regla. ¿Por qué solo algunos se atreven a hablar del tema? ¿Por qué seguimos escondiendo la compresa cada vez que vamos al baño? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué el líquido de los anuncios de tampones sigue siendo azul? Resolvemos todas estas preguntas, o al menos lo intentamos, con una mesa insuperable.

Nos acompañan Cuentos Rosales (@cuentosrosales), creadora de contenido y activista; Fakebuddy (@fakebuddy), tiktoker; Xusa Sanz, enfermera; Flaca (@flacabangbang), Dj, componente de ‘CHICA’ y cofundadora de ‘BAM BAM’; Paloma Alma, fundadora y CEO de ‘Cyclo Menstruación Sostenible’; y Julia Compton (@julia_compton), estudiante en Promoción de igualdad de género e influencer.

La regla

Aunque no siempre exterioricemos que nos estamos desangrando e intentemos poner nuestra mejor sonrisa no siempre nos sale. “Nos afecta no solo en el baño sino también en el médico, a la hora de trabajar, crear, estar con nuestra pareja, familia… Está ahí”, comienza Paloma.

Sofía aka Dj Flaca confiesa que a nivel social “es un cuadro”. Aun así, la artista hace memoria y recuerda la siguiente historia: “Con 15 años, estaba en la ESO y sacaba muy buenas notas en física y química, me manché por la regla y le pedí al profesor si podía ir al baño. El tío se ríe en mi cara y me dice ‘se me había olvidado que eras mujer’. ¿Perdona?”.

Rosales también nos cuenta su primera experiencia con la menstruación: “Fue muy drástica, estaba empapada de sangre, mi madre me llevó a urgencias y el médico le hizo creer que no era un motivo de ocupar un lugar en urgencias solo porque su hija tenía la regla. Me mandaron a casa y, al día siguiente, perdí el conocimiento y me tuvieron que ingresar para hacerme una transfusión de sangre”.

Por otro lado, es innegable que muchas veces se nos acusa de quejarnos demasiado de la regla. Julia lo sabe bien: “Yo sufro de dolores de regla y he tenido que faltar a clase muchas veces, e incluso compañeras me han dicho ‘tía, no puedes faltar tanto’, pero no me puedo mover de mi casa”.