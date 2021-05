La menstruación ha cargado con la mochila de ser sucia, oler mal y tener que pasar inadvertida, pero cada vez rompe más tabúes y se vuelve más visible, e incluso pretende adentrarse hasta en la esfera laboral. Lo hace gracias a trabajadoras, activistas, sindicalistas, empresarias o filósofas que no entienden cómo algo que le afecta a la mitad de la población una vez al mes –supone alrededor de 2.000 días de la vida de una mujer– puede seguir relegado a la intimidad. Sobre todo, si es algo fisiológico que, en algunos casos, es totalmente invalidante. Para ellas es hora de poner el debate sobre la mesa: ¿un permiso menstrual es posible en España?

Su compañera y trabajadora del Ayuntamiento, Silvia Ruiz , completa el escenario que se ha abierto: "Hemos tenido muchas críticas, sobre todo por parte de hombres, que nos han dicho que también quieren la medida para ellos. En cuanto a las mujeres, todas me han dicho lo mismo que pienso yo: 'que no tienen pensado usar el permiso salvo que se encuentren muy mal' . Al menos sabemos que la posibilidad está ahí". Al ser horas retornables ambos creen que "no hay ninguna forma de aprovecharse ya que a nadie le gusta recuperar horas" y que simplemente es un primer paso que mejorará sus condiciones laborales.

"Estimamos que podría entrar en julio o en agosto en vigor", dice Bernat Pèlach, delegado de Intersindical-CSC en el consistorio de Girona, organización que ha promovido la licencia. "Cuando pactamos este permiso quedamos en hacer una revisión anual para ver cómo evoluciona. La idea es que la gente que hasta ahora se cogía algún día de vacaciones o asunto propio por este tema, ya no lo tenga que hacer y no se vea perjudicada" , añade poniendo el caso de una empleada a la que "todos los meses veían pasarlo mal".

Esta dolencia, donde un tejido que recubre el útero se extiende fuera del mismo -para la que no existe tratamiento causal-, tarda en diagnosticarse hasta una década . El doctor Lorenzo Armenteros del Olmo, responsable del Grupo de Trabajo de Salud de la SEMG, hace autocrítica: "Los médicos tenemos que estar concienciados. No debemos olvidar que hay que comenzar a hacer pruebas en fases tempranas. Se da por hecho que el dolor menstrual es algo tan innato que se van dejando pasar los años y se va tratando sin investigar" .

Una política menstrual que derive en los permisos menstruales

No hay ningún país europeo con un permiso similar. Desde el sindicato también nos atiende Esther Rocabayera, secretaria nacional de Igualdad, que confiesa que la intención es ser más ambiciosas: "Este es un gran paso, pero hay que ir más allá, hacia el permiso retribuido". En Europa, Italia ya se enfrascó en un debate similar que no llegó a ningún lado. Lo mismo pasó en Chile, en Latinoamérica. Si ampliamos el foco al mundo entero despunta Japón, cuya ley laboral cuenta con una licencia parecida desde 1947. Aunque se pone recurrentemente de ejemplo cuando se trata este tema, lo cierto es que no es algo tan extendido. Así lo confirman varias trabajadoras en el país nipón que cuentan a RTVE.es que o no han oído hablar de él a pesar de llevar años trabajando allí o lo han escuchado, pero no consideran que sea algo que se utilice recurrentemente.

“El ciclo no es una parte aislada de la mujer, tiene reflejo en todos los aspectos“

"Si una empleada no se encuentra bien, por ejemplo, puede asistir a la reunión y ausentarse después, o puede teletrabajar y ya recuperará las horas, pero estar incómoda en el sitio de trabajo no es la solución", dice Alma, antes de reconocer que el problema es que "no terminamos de entender que nuestro ciclo no es una parte aislada de la mujer sino que tiene un eco o un reflejo en todos los aspectos".

Sin un marco normativo oficial impuesto, la flexibilidad horaria en los periodos menstruales es algo que también práctica Sara Wener, una de las fundadoras de la empresa de cosmética natural Cocunat: "A veces no hay que esperar a que se nos imponga algo para ir haciendo cosas". Trabajar teniendo dolores recurrentes no es solo la cuestión a evitar según el sindicato: "Hay gente que puede padecer grandes hemorragias y estar de pie trabajando o gente que está en turnos que no puede ir al baño y esto es lo que queremos visibilizar", apunta Rocabayera.

01.13 min El Ayuntamiento de Girona dará un permiso menstrual a sus trabajadoras

Tras la propuesta de Girona la polémica se ha abierto. "Que haya suscitado tanto debate indica que todavía queda mucho camino. Solo queremos que cuides tu salud y que se reconozca que es un proceso fisiólogo que como solo afecta a las mujeres está invisibilizado", continúa la sindicalista a la que se suma su compañero Bernat: "Esta medida es la punta para empezar a avanzar. Hace falta un debate en la sociedad para que sea esta la que apriete a la clase política". Por la pedagogía y la autoeducación también apuesta Alma que asegura que "hay que trabajar en políticas menstruales para que todo se entienda" y que "antes de legislar hay que educar".