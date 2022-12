La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que los productores deberán repercutir directamente la rebaja del IVA de los alimentos al ciudadano y que el Gobierno prevé "sanciones" si esto no se cumple. La supresión del IVA a los alimentos de primera necesidad, como el pan, los huevos o la leche, y la rebaja al 5% en caso del aceite y la pasta, podrían decaer en caso de que la inflación subyacente durante el próximo semestre se sitúe debajo del 5,5%. Por otro lado, la ministra ha explicado que los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y los pensionistas no podrán beneficiarse del cheque de 200 euros porque ya van a ver revalorizados sus ingresos con la subida del 8,5% de las pensiones y el 15% de las no contributivas y el IMV.

El BOE ha recogido este miércoles el acuerdo del Consejo de Ministros del día anterior para el nuevo paquete de medidas anticrisis, entre la que se encuentra la supresión del IVA para productos de primera necesidad (pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales que tengan la condición de productos naturales) y la rebaja del 10% al 5% para el aceite y la pasta.

"La reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor, sin que, por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos", establece el BOE, que indica que la efectividad de esta medida "se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios", independientemente de las actuaciones que corresponda realizar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el ámbito de sus competencias.

En una entrevista en TVE, Calviño ha asegurado que el cumplimiento de este punto ha sido "una de las preocupaciones fundamentales" para el Gobierno y por ello el decreto ley con las nuevas medidas "establece la obligación de que los productores repercutan la bajada del IVA a la cesta de la compra de los consumidores".

Con todo, ha mostrado su "confianza" en un sector que es "muy consciente de que tiene una responsabilidad especial" y de que la bajada del IVA pueda notarse "inmediatamente" en el "bolsillo" de las familias españolas, aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia "va a tener una indicación muy clara de vigilarlo y habrá sanciones si no se cumple".

Por otra parte, la ministra ha explicado que la rebaja del IVA a estos alimentos podría decaer si, a lo largo de los próximos meses, la inflación subyacente cae por debajo del 5,5%.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, entrevistada este miércoles en 24h de TVE, también ha explicado que, tal y como recoge el decreto publicado en el BOE, se creará un "observatorio de precios" por el que vigilarán que la bajada del IVA de los alimentos "repercute directamente en el consumidor" y ha avanzado que están trabajando en ello con la industria y la distribución.

