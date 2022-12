El nuevo paquete de medidas para paliar la inflación y la subida de precios que aprobará este martes el Consejo de Ministros ha vuelto a enfrentar a los socios de coalición. El principal escollo reside sobre la vivienda: Unidas Podemos ve insuficiente el tope del 2% a la subida de los precios de los alquileres y reclama que se congelen también para los nuevos contratos y las hipotecas a tipo variable.

La formación se queja de que el PSOE se resista a aceptar sus propuestas, mientras prosigue la negociación a contra reloj para encontrar un acuerdo en el seno de la coalición de Gobierno.

Según fuentes de Unidas Podemos, la negociación sigue "un poco bloqueada, especialmente en alquileres". El partido considera "imprescindible" adoptar una nueva medida de "emergencia", como han hecho otros países europeos, aseguran las mismas fuentes. El objetivo, dicen, es frenar los "abusivos incrementos que se producen en la renovación de los contratos de alquiler" y que dejan a las familias inquilinas "absolutamente desprotegidas". Con todo, las mismas fuentes afirman que esperan llegar a un acuerdo con el PSOE.

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Vestrynge, ha reconocido este lunes ante los medios que la negociación entre PSOE y Podemos "no está siendo fácil", y ha insistido en que la prioridad de su grupo sigue siendo que sus propuestas salgan adelante porque "son muy necesarias para que todos los españoles tengan una mejor economía y lo noten en sus bolsillos".

Las cuatro reivindicaciones que Podemos ha llevado a la mesa de negociación con el PSOE son la congelación de los alquileres una vez finalizado el contrato, la congelación de las hipotecas a tipo variable, la reducción del 50% en el precio del abono transporte y la creación de un cheque para la cesta de la compra.

En ese sentido, Verstrynge ha defendido que el "escudo social que hemos puesto en marcha funciona" y ha abogado por prorrogarlo para proteger a las familias durante los próximos meses. Se trata de algo "vital" para seguir protegiendo a las familias, ha añadido la también secretaria de Estado. "Nosotros proponemos esas medidas que son imprescindible para que las familias tengan una mejor economía, sobre todo en lo relativo al pago del alquiler, que es el mayor gasto que realizan las familias", ha observado.

Nuevas ayudas para rebajar el IVA de algunos alimentos

El Gobierno anunciará el martes si se prorroga la rebaja del IVA de la luz y el gas, que expira el 31 de diciembre, en un nuevo paquete que incluirá medidas para frenar la subida del precio de la cesta de la compra. Precisamente, estas medidas podrían incluir la reducción del IVA de algunos alimentos –que según el Instituto Nacional de Estadística alcanzó el 15,3% interanual en noviembre– u otra fórmula como el cheque de 300 euros para familias vulnerables que pide Unidas Podemos.

Aunque en los últimos meses España ha conseguido moderar la subida de precios y es el país con el nivel de inflación más bajo de la zona euro, el Ejecutivo ha decidido impulsar otro paquete para hacer frente a la situación económica actual derivada de la guerra en Ucrania.

Las nuevas medidas incluirán la prórroga de algunas ayudas en vigor que expiran el 31 de diciembre. De momento, la única incluida en los Presupuestos es la gratuidad de los abonos de Cercanías y Media Distancia, así como el límite del 2% de revalorizción de los precios del alquiler y la subida del 15% de las pensiones no contributivas.

A falta de conocer las medidas, la otra incógnita reside sobre la permanencia de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, que también caduca a final de año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será quien informe tras el Consejo de las medidas acordadas en una comparecencia ante los medios para hacer también el tradicional balance del año político y económico.

Mientras tanto, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha criticado que el Gobierno no haya contado con los agentes sociales en el diseño del nuevo paquete de ayudas. En una entrevista en RNE, Sordo Sordo ha declarado que las bajadas de impuestos, como la hipotética reducción del IVA de algunos alimentos, no son medidas "particularmente eficaces", ya que la rebaja puede terminar en mayores márgenes para las empresas y no en precios inferiores para los consumidores.