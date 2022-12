El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha criticado este lunes que el Gobierno no haya contado con los agentes sociales en el diseño del nuevo paquete de ayudas que prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis por la inflación. En una entrevista en RNE, Sordo ha asegurado que el Ejecutivo está tomando esta decisión "sin contar con los agentes sociales", y ha denunciado que la CEOE se está "borrando" de las conversaciones para que los costes de la inflación recaigan únicamente sobre los recuersos públicos y los salarios.

Sordo ha declarado que las bajadas de impuestos, como la hipotética reducción del IVA de algunos alimentos, no son medidas "particularmente eficaces", ya que la rebaja puede terminar en mayores márgenes para las empresas y no en precios inferiores para los consumidores.

Desde el sindicato recuerdan que ya plantearon en marzo una ayuda para más de 9 millones de familias que no puedan llegar a final de mes ante la subida de precios de los alimentos. Por eso, ha afeado al Gobierno que no tenga en cuenta a la patronal y los sindicatos a la hora de diseñar el nuevo paquete. "No sé a qué se refieren cuando hablan de pacto de rentas y luego negocian estas medidas sin explicarnos ni a qué se refieren", ha aesgurado.