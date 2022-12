Habrá sanciones si los productores no repercuten la rebaja del IVA de los alimentos al ciudadano

La vicepresidenta primra del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que los productores deberán repercutir la rebaja del IVA de los alimentos al ciudadano y prevé "sanciones" si esto no se cumple. La supresión del IVA a los alimentos de primera necesidad, como el pan, los huevos o la leche, y la rebaja al 5% en caso del aceite y la pasta, podrían decaer en caso de que la inflación subyacente durante el próximo semestre se sitúe debajo del 5,5%. Por otro lado, la ministra ha explicado que los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y los pensionistas no podrán beneficiarse del cheque de 200 euros porque ya van a ver revalorizados sus ingresos con la subida del 8,5% de las pensiones y el 15% de las no contributivas y el IMV.