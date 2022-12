El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que se baje el IVA también a la carne, el pescado y las conservas, que quedan fuera de la rebaja fiscal anunciada este martes por el Gobierno, y recuperar el descuento de 20 céntimos por litro en los carburantes para "clases medias y más modestas".

En declaraciones remitidas a los medios en una visita a Mercamadrid, el principal centro alimentario de España, ha valorado que el Gobierno haya "copiado" algunas propuestas del PP, pero "falla" porque no alcanza a la carne o el pescado y porque "se financia con la eliminación del descuento a los combustibles a los ciudadanos".

"La decisión del Gobierno de bajar el IVA a algunos alimentos es una decisión correcta y es tan correcta que la llevamos planteando desde el verano", ha subrayado.

Feijóo se ha quejado de que el Gobierno en su momento "descalificara" esa propuesta del PP para bajar el IVA en la cesta de la compra y ahora la "copie" y ha recordado que el Ejecutivo ha "copiado" más propuestas de su formación como la bajada del IVA de la luz y el gas, la ayuda a los vulnerables y ahora la bajada del IVA de los alimentos.

Critica el "afán recaudatorio" del Gobierno

Sin embargo, el líder de la oposición ve "afán recaudatorio" en no rebajar los impuestos a carnes, pescados y conservas, en adoptar la medida después de Navidad, cuando se produce el mayor gasto de las familias o en limitar el descuento del carburante a profesionales, cuando hasta ahora beneficiaba a todos los ciudadanos independientemente de su renta.

Y propone que la bajada del IVA se aplique en toda la "cesta básica", y no solo se elimine este impuesto en alimentos de primera necesidad como el pan, las harinas panificables, la leche, el queso, los huevos, las frutas, las verduras o las legumbres, como ha aprobado el Gobierno, que además rebajará ese impuesto en el aceite y las pastas del 10% al 5%. A su juicio, "no tiene sentido bajar solo algunos alimentos" y que estos tres, que son "fundamentales" para la cesta de la compra, no tengan esa bajada.

También pide Feijóo extender el descuento del carburante a clases bajas y medias. "No tiene ningún sentido venir subvencionado los 20 céntimos a cualquier persona que tenga un coche muy potente e incluso tenga varios coches, y a partir de enero, pues todas las personas con rentas medidas y bajas, incluso las que están pagando su coche a plazos, no tengan esta disminución de los 20 céntimos en gasolina y diesel", ha aseverado.

El líder del PP ha afirmado que solo así podrán seguir enfrentándose "a una de las cestas de la compra más altas de Europa", como es la española, e ir "parcheando las tensiones inflacionistas de la economía española, sin contar con el incremento de las hipotecas, de 200-300 euros al mes".