El anuncio del Gobierno talibán ha despertado la indignación de distintos líderes y organizaciones internacionales. La ONU ha alertado de que este nuevo veto a las mujeres va a tener un efecto devastador en el futuro del país. Ha subrayado que se trata de un movimiento "muy inquietante" que supone "otra promesa rota" por las autoridades talibanes.

"Es otra medida muy preocupante y es difícil imaginar cómo puede desarrollarse el país, hacer frente a todos los retos que tiene, sin la participación activa de las mujeres y su educación", ha declarado el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha dicho estar "profundamente consternado" por el anuncio de los talibanes y ha afirmado que las mujeres afganas y el país "merecen algo mejor". "Los talibanes acaban de retroceder definitivamente en su objetivo de ser aceptados por la comunidad internacional", ha declarado.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha calificado la acción como un "grave retroceso" y ha afirmado que "como padre de hijas" no puede imaginar un mundo "en el que se les niegue la educación" y ha garantizado que se juzgará a los talibanes por sus decisiones.

