La prensa británica, sobre todo los tabloides, han arremetido con violencia contra los duques de Sussex, tras el estreno de su documental en el que se quejan del acoso mediático y lo comparan con el sufrido por Diana de Gales, que murió en un accidente de coche en París mientras era perseguida por los paparazzi.

Especialmente duro es el Daily Mirror, que habla de "circo real" en medio de una crisis económica, con los precios disparados, que lleva a muchos hogares británicos a elegir entre "comer o calentarse" (eating or heating). El rotativo considera que la pareja no tiene ningún respeto por la memoria de la reina.

“'Royal circus as cost of living crisis rages is disrespectful to the Queen's memory' https://t.co/8cPMhsasTp “

Dos meses después del fallecimiento de Isabel II, el príncipe Harry y Meghan Markle han cargado contra el acoso mediático del que dicen haber sido víctimas en una serie con material grabado por ellos mismos en la plataforma Netflix.

En los primeros tres episodios del documental, los duques de Sussex narran su romance, los primeros encuentros con la familia real británica y parte de los desencuentros que les llevaron a renunciar a ser miembros activos de la familia real británica , a quien se refieren como 'La Institución', (The Firm).

Por el momento, el Palacio de Buckingham no se ha pronunciado de forma oficial sobre el programa que copa los titulares de la prensa británica.

El tabloide The Sun habla de "tristeza en la familia real" por las burlas de Meghan y Harry sobre otros miembros de la casa real, entre ellos, la difunta Isabel II.

“Royal family 'in state of sadness' as Harry and Meghan mock Queen in Netflix series https://t.co/s3co6o0C56 “

El periódico gratuito Metro titula: "Los miembros de la familia real no se casan por amor". Una declaración de Harry que pone en entredicho el matrimonio de su hermano y Catalina, ya que su padre, el actual rey Carlos III, tras un enlace impuesto por el deber se casó en segundas nupcias con Camila, su amante desde hace años.

Gran expectación en la prensa

El estreno del documental ha sido un fenomeno recibido con expectacion por todos los medios de comunicación del Reino Unido, no solo los tabloides. Los grandes medios también hicieron una amplia cobertura, con un seguimiento minuto a minuto por parte de la cadena pública BBC, Sky News, o el diario The Guardian.

The Daily Telegraph apunta que la serie de televisión es "un golpe directo" al legado de la reina Isabel II y lo considera "profundamente ofensivo". En el documental, se refieren a la Commonwealth como "Imperio 2.0". En un tuit, se hacen eco de que la emisión se ha convertido en "un asunto político" y que se baraja una ley para desposeer de su título de "Duques de Sussex" a Meghan y Harry.

“��Conservative MP Bob Seeley said the couple's Netflix documentary has now become "a political issue".



❓Do you think the Sussexes should be stripped of their titles?



Read the full story ⤵️https://t.co/g16tMq5lKP“ — The Telegraph (@Telegraph) December 9, 2022

Otro periódico, The Times destaca el choque frontal entre Buckingham y el matrimonio afincado en Estados Unidos y recoge las declaraciones del ministro de Trabajo británico en el que considera a los duques "completamente irrelevantes para este país" y los tilda de "una pareja con muchos problemas".

“Guy Opperman, the employment minister, called Harry and Meghan “utterly irrelevant to this country” and said they appeared to be a “very troubled couple” https://t.co/JYhIjKOwxr“ — The Times and The Sunday Times (@thetimes) December 9, 2022

Por su parte, el periodista estrella de la cadena ITV, Piers Morgan, despedido fulminantemente por "no creerse ni una palabra" de las afirmaciones de Meghan sobre su salud mental en una entrevista con Ophra Winfrey, ha hecho una crítica demoledora del documental, tras haber visto los tres episodios de los que consta.