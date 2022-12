Estas Navidades, la Familia Real Británica va a tener mucho de qué hablar. Coincidiendo con las fechas más revueltas del año para cualquier familia, el príncipe Harry y su esposa Megan Markle sacan su artillería más personal en la nueva docuserie de Netflix, en la que la pareja aborda su relación desde sus comienzos hasta su salida de la vida de palacio. De momento, solo se han estrenado los primeros tres episodios de Harry & Meghan. En ellos se mencionan el consumo excesivo de alcohol y las drogas o la polémica fiesta de disfraces nazi a la que fue el príncipe en sus años mozos. Pero, por supuesto, el grueso de la serie documental se centra en la dificultad que tuvieron ambos para coexistir en la familia real. Una vida que no te pertenece, constantemente acosados por la prensa y amedrentados por tradiciones y protocolos obsoletos.

Sin embargo, la salida de palacio de los Duques de Sussex no fue, según cuentan en el documental, tan liberadora como esperaban y, ni mucho menos fácil. Entre otras cuestiones, Harry y Megan vieron como su salida de la institución supuso para ellos la perdida de algunos de los que consideraban sus amigos. Su decisión hizo que muchos se apartasen de ellos. Algunos no aceptaron, si quiera, su relación y mucho menos el “desplante” a la reina Isabel II que suponía su renuncia. Afortunadamente, hubo quien se quedó. Entre los más fieles a Harry está Nacho Figueras.

¿Qué vamos a encontrar en la docuserie?

El primer episodio se concentra en la infancia de Harry, el feliz cortejo secreto y la historia de la ruptura de su relación palaciega. El segundo cubre la infancia de Meghan, la cobertura indudablemente racista del compromiso y el rechazo que supuso en las redes sociales. El tercero comprende una historia resumida de la esclavitud británica y el papel central de la monarquía en ella, sus años felices en el ejército y la fractura de la familia de Meghan en el período previo a la boda.

De momento, no hay nada que no hayamos conocido previamente o que no hayan ofrecido en declaraciones posteriores a su salida de palacio, el conocido como Megxit. Habrá que esperar a ver qué nos ofrecen los otros tres episodios, pero resultará de lo más entretenido para los amantes de las telenovelas palaciegas.