Los magistrados de las secciones de lo Penal de las audiencias provinciales de al menos seis provincias han decidido desmarcarse del criterio jurídico de la Fiscalía General del Estado sobre la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del 'solo sí es sí', y abogan por aplicar las penas mínimas, las que son más favorables al condenado.

Desde los tribunales de Madrid, Zaragoza, Málaga, Granada, Vizcaya y Valladolid han anunciado que revisarán individualmente las condenas de agresores sexuales en base a la aplicación de la ley, a excepción de los casos en el que los penados hayan obtenido la suspensión de la condena y no se encuentren en prisión.

En el caso de Madrid, fuentes jurídicas presentes en la reunión entre los magistrados de las secciones de lo Penal de la Audiencia madrileña han confirmado a TVE la posición adoptada para unificar el criterio sobre la nueva norma que sacó adelante el Ministerio de Igualdad, que fue aprobada por el Congreso y que ha suscitado polémica al haberse rebajado las penas a varios condenados por abusos sexuales en aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.

En total han asistido una cincuentena de jueces a la reunión de la Junta de Unificación de Criterio que se celebran cuando hay un cambio legislativo relevante, como es este caso.

En Málaga, la presidenta de la Audiencia, Lourdes García Ortiz, ha explicado a los periodistas que lo primero que se hará es "analizar las causas que tenemos en ejecución de penados que están cumpliendo su condena". "No es que se revisen sí o sí, sino que se inicia un trámite para determinar si se tienen que revisar o no", ha puntualizado.

Los jueces de Vizcaya, por otro lado, han tomado la decisión ya que, ante la ausencia de norma transitoria en la nueva norma, "no procede la aplicación extensiva de una norma transitoria prevista en otra Ley".

Mientras tanto, el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza, ha señalado este viernes que en este tribunal se revisarán caso por caso aquellas sentencias en las que, con carácter retroactivo, pudiera aplicarse la nueva reforma a los condenados. "Ello no supone que todos salen de la cárcel", ha matizado en un encuentro con los medios.

El pasado 22 de noviembre, la Audiencia Provincial de Córdoba también decidió revisar de oficio todas las condenas por delitos sexuales que pudieran verse afectadas por la aplicación con carácter retroactivo de la pena más favorable para reo.

En La Rioja , los tribunales no han rebajado las penas de los casos revisados y su norma es no estudiar las codenas que estén dentro de la horquilla marcada en la nueva ley, tal y como estableció la Fiscalía.

Esa disposición transitoria establece que cuando la pena impuesta "sea también imponible" con arreglo a la nueva norma, es decir, entre dentro de la horquilla de penas contemplada, no tiene por qué revisarse.

Sentencias en revisión

En concreto, la decisión en la Audiencia madrileña ha sido adoptada por 32 votos a favor, ocho en contra y nueve abstenciones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJM). No obstante, estas fuentes resaltan que "los acuerdos adoptados en Junta de Unificación de criterios no tienen naturaleza gubernativa ni jurisdiccional", pues son solo acuerdos "de orden interno, no vinculantes".

Según fuentes del TSJM, desde la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', actualmente, en las quince secciones penales de la Audiencia Provincial de Madrid hay 447 causas por abusos o agresiones sexuales condenatorias firmes, con condenado ingresado en prisión, susceptibles de revisión tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'.

De estas causas, se ha iniciado el trámite para la revisión de 176 sentencias condenatorias, de las que 121 están siendo revisadas de oficio por los magistrados de la Audiencia de Madrid.

Como consecuencia de la revisión de sentencias condenatorias firmes con condenado en prisión, se ha rebajado la pena en 20 casos, y en siete procedimientos se ha decretado la puesta en libertad, con la salvedad de que en un caso el preso continúa cumpliendo condena al tener sentencia condenatoria firme por otros delitos.

La fiscal delegada de Violencia de Género de Asturias, María Eugenia Prendes, ha asegurado este viernes que la ley del "solo sí es sí" es "buena y bienvenida", y ha descartado que vaya a implicar una salida masiva de prisión de condenados por estos delitos porque más que una revisión de penas se trata de "un ajuste" en la horquilla de penas para adecuarlas a cada caso concreto.